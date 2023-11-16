高雄立委第一選區藍白合 李柏毅：中共魁儡

2023/11/16 05:30

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕總統選舉藍白合大戲，昨天終於達成共識，原本高雄立委第一選區被視為藍白合的指標區，國民黨市黨部主委黃昭順指「一定以藍白合為最優先目標」，換句話說，將禮讓給民眾黨參選。

高雄市立委第一選區（大旗美區），民眾黨於八月中就提名曾尹儷參選，但國民黨迄今未在第一選區提名，被外界解讀為可能禮讓民眾黨。

據了解，國民黨內部一直有鎖定幾名人選，是否提名則視總統藍白合而定。昨天總統藍白合成局，黃昭順強調，第一選區立委人選一定以藍白合為最優先目標，未來也會針對該選區的人選全力以赴協助，共同拚勝選。

針對「藍白合」有進展，國民黨高雄市第三選區（左營、楠梓）立委參選人李眉蓁認為，「藍白共治，帶領台灣遠離戰爭、告別民粹、斬斷貪腐、重振經濟」；同選區民進黨立委參選人李柏毅嘲諷：「中共的魁儡罷了！」

李柏毅指出，馬英九基金會執行長蕭旭岑訪中後，大張旗鼓支持柯文哲，顯示中國已經放棄侯友宜、把希望放在柯文哲，加上民眾黨最近的徐春鶯爭議，以及「共產黨提名」的邱毅為柯站台，白轉紅的畫面早已昭然若揭，「不論是侯還是柯，都不是這場政治舞台的主角，國民黨和民眾黨頂多是中共的魁儡罷了」。

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法