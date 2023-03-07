夜間減壓供水 242處管末、高地因應

2023/03/07 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部水情嚴峻，高雄市明起實施夜間減壓供水，水公司超前部署二四二處管末及高地，將視實際供水狀況支援；鳳山、臨海水資源中心每日可再增加一．二五萬噸再生水供應產業用水，總量將達到每日八．六萬噸。

南部降雨量三十年最少，高屏溪流量昨天再創歷年同期新低，且可能五月才會下雨，高雄明起水情轉為黃燈，每日深夜十點至隔天清晨六點將實施減壓供水，並停供公有噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，呼籲民眾節約用水。

水公司盤點二四二處管線末端及高地等供水弱勢地區，整備好水車及加水桶，未來將視實際供水狀況，調用水車支援送水及設置加水站。

環保局四座焚化廠回饋設施游泳池為節省用水，平時採取循環再利用，搭配過濾、消毒程序，維持水質，將規劃設置雨撲滿。

水利局也開放鳳山等六座污水處理廠可日供一．八萬噸回收水，提供民眾沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等使用。

水利署南水局與水利局將於高屏溪增鑿五十口抗旱水井取水，大樹農民擔心影響農業取水。南水局強調，已評估過含水層條件，河川灘地沿岸設置，可確保地下水快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水。

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