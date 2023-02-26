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    首頁　>　高雄市

    融合教育 特殊生、一般生共同成長

    融合教育是一種零拒絕的教育理想，尊重每個孩子的個別差異，主張特殊生、一般生共同生活、學習。圖中人物與新聞無關。（記者方志賢攝）

    融合教育是一種零拒絕的教育理想，尊重每個孩子的個別差異，主張特殊生、一般生共同生活、學習。圖中人物與新聞無關。（記者方志賢攝）

    2023/02/26 05:30

    實施30年社會觀感改變 特殊生矯正偏差行為 一般生學習包容

    〔記者方志賢／高雄報導〕台灣融合教育走過卅年，特殊生不再是「上帝遺漏的孩子」，社會觀感的改變，是融合教育最大的成果。

    避免親師生衝突 教局擬訂個別化教育

    但對於部分特殊生情緒失控、師生肢體衝突、家長告上法院、教師離開職場等情形，高市教育局表示，會督導學校依法擬訂個別化教育計畫（IEP），落實行為功能介入方案，降低學生出現偏差行為的頻率。

    根據統計，高市所屬學校及幼兒園有一．三萬名特殊生（身心障礙學生），其中約八成七的特殊生安置在普通班接受融合教育。特殊生透過融合教育的模式，矯正偏差行為，一般生也透過與特殊生的接觸，學習包容。

    維持教室秩序 學校可支援申請助理員

    高市新上國小校長王彥嵓表示，有些孩子在教室無法控制情緒，這時學校支援系統會介入，幫忙申請教師助理員，也可透過家長會募款幫助，「特教孩子受到協助，受惠的是全班同學」。

    小志是亞斯伯格症候群孩子，在幼兒園中班時經常與同學衝突，小志的媽媽積極帶著孩子接受早療課程，並配合幼兒園的教師，讓他慢慢學習與同學相處，甚至成為朋友，到大班下學期就很少發脾氣，上國小前恢復一般生的身份，快樂上小學。從小志的案例中，可見融合教育中家長也扮演重要角色，積極面對孩子的狀況，讓孩子及早接受早療課程，並配合學校老師的介入。

    不過，高市某國小曾發生自閉症特教生，上課時情緒失控，特教老師抱住他反遭頭撞腳踢，當天下午又作勢攻擊同學，課後安親班女師抱住他反被咬傷，當晚男童媽媽發現他小腿挫傷，憤而提告。女師一審被判拘役，直到二審法官認定女師正當防衛，改判女師不罰定讞。

    家長縱容或無暇照顧 融合成效打折

    廿多年幼教資歷的李姓幼教師認為，融合教育立意良善，但部分特殊生需花很多心力輔導，當特殊生干擾教學時，教師卻得不到協助，反而被指責甚至吃上官司，建議醫療系統應更積極進入學校及社區，協助改善孩子的偏差行為。

    巡迴輔導班老師也說，融合教育確實有少數令人惋惜的案例，失敗原因包括教師管教分際失當，另家長過度縱容孩子、或無暇顧及孩子，讓成效大打折扣。

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