亞灣區首座 共融式公園7月啟用

副市長林欽榮實際測試共融式公園設施。（記者葛祐豪翻攝）

2022/05/05 05:30

兒童遊樂場面積0.3公頃 投入3650萬元、施工近8成 全市今年再添33處

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲新灣區首座「共融式公園」第七十期重劃區公園，預計七月完工啟用，總計高雄今年將再添卅三處共融式公園。

第70期重劃區 公園用地1.3公頃

位於亞洲新灣區內的第七十期重劃區，面積約八公頃，北臨一心路，南側緊鄰二○五兵工廠區段徵收區，原為中石化公司廠區，地政局透過公辦重劃，闢建二條計畫道路與周邊聯接，並透過都市計畫變更為五．二公頃「特定經貿核心專用區」，提供金融、辦公大樓、5G、AI產業發展用地，待鄰近二○五兵工廠區段徵收開發完成後，經重劃拓寬為四十米的籬仔內路，即可南通時代大道，成為貫穿南北的交通軸線。

以工業區工廠建築元素 建造遊戲場

養工處指出，第七十期重劃區內公園用地一．三公頃，兒童遊樂場用地面積○．三公頃，市府投入三千六百五十萬元經費開闢，將設置一座以工業區工廠建築為元素的「共融式」特色遊戲場，結合燃燒塔溜滑梯、伸縮木樁、躲藏山洞、磨石子滑梯、攀爬斜坡及成人體健等多元遊具。

副市長林欽榮巡視後表示，第七十期重劃區的共融式公園，是亞洲新灣區首座共融式公園，目前施工進度已近八十％，預計在今年七月完工啟用。

結合植栽、步道 打造鄰里公園

此外，入口處草坪則為日照中心預定地，衛生局將於五月底辦理BOT公告招商，可提供一二○位年長者日照服務；西側○．三公頃兒童遊樂場用地，則結合植栽、PC步道及休憩座椅等，打造為舒適慢活的鄰里公園。

林欽榮表示，陳其邁市長就任以來，將建置「共融式」特色遊戲場，作為重要施政主軸之一，今年將再添卅三處共融式公園， 其中八座施工中、廿五座規劃中。

第七十期重劃區的共融式公園，是亞洲新灣區首座共融式公園。 （高市府提供）

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