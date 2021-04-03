高雄》「高雄首選」水果 昨全台量販店上架

「高雄首選」品牌的各式水果，即日起在全台家樂福販售。（記者葛祐豪攝）

2021/04/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市農業局與家樂福合作推廣「高雄首選」品牌，販售高雄盛產的水果，首批合作進貨量超過150公噸，昨天由市長陳其邁宣布開賣！

透過燕巢青隆合作社牽線

農業局指出，此次是透過燕巢青隆運銷合作社，將高雄在地最新鮮的農特產品，上架全台家樂福。

市長陳其邁昨天現身家樂福鼎山店，宣布開賣「高雄首選」水果，他表示，家樂福在台灣各縣市都有門市，將高雄首選農漁特產，與賣場直接做連結，推銷到台灣各地。他說，除了實體通路，市府也會增加更多電商通路，像與東森或momo台合作，也能讓高雄首選的農漁產品多一些通路。

家樂福表示，密切與地方政府、產銷農會合作，並探訪在地小農，為有潛力農產品提供上架協助。此次推廣「高雄首選」農產蔬果，產地來自：大樹履歷鳳梨、六龜牛奶果、六龜子彈蓮霧、燕巢履歷珍珠芭樂、燕巢履歷小玉西瓜、燕巢美濃瓜、美濃履歷百香果、美濃木瓜、甲仙有機青梅、甲仙愛玉子、金蕉伯內門芭蕉、旗山履歷小黃瓜、燕巢芭樂檸檬綠茶等，首批合作進貨量達150公噸以上，並持續進貨合作。

高雄首選農產品昨天正式上架開賣，昨天8種高雄首選水果，前5位消費者獲得買一送一優惠，家樂福會員更享購買高雄首選水果農產品，單筆消費滿399元就有機會抽家樂福紅利點數百萬點。

市長陳其邁宣布開賣「高雄首選」水果。（記者張忠義攝）

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