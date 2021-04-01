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    首頁　>　高雄市

    高雄》鳳山運動園區試營運 推免費體驗課

    全國最大的鳳山運動園區占地10.8公頃，圖為國民運動中心及體育館（右）。（記者陳文嬋攝）

    全國最大的鳳山運動園區占地10.8公頃，圖為國民運動中心及體育館（右）。（記者陳文嬋攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市打造全國最大的鳳山運動園區，唯一鳳山運動中心營運已上軌道，近來體育館、溜冰場及網球場整修完成，今起試營運7天，推出近百個課程迎賓，開放市民免費體驗。

    超級籃球聯賽回歸鳳山 4/9登場

    值得一提的是，超級籃球聯賽SBL暌違4年，將於這波試營運後，4月9日至11日以及16日至18日，共6天推出12場，重磅回歸鳳山體育館，運發局表示，期望能重新燃起市民對於籃球的熱情。

    市府斥資近5億元，打造鳳山運動園區，占地10.8公頃，新建鳳山運動中心，並整建游泳池、羽球館，自前年11月委外營運迄今；近來體育館、網球場、滑輪場整修完成，合計經費1.48億元，其中體育館經費1.27億元，耐震補強大翻修，1館2場今起至7日試營運。

    適合各年齡層課程 滿3歲可上課

    運發局說，推出近百個體驗課程，包括體育館規劃籃球、羽球課程，滑輪場主打曲棍球、滑步車、直排輪課程，網球場也推出網球課程，其中籃球、網球課程分為兒童班、青少成人班，滑步車、直排輪課程滿3歲就能參加。

    國民運動中心也推1年約優惠價格

    運發局指出，最夯的鳳山國民運動中心也趁勢推出健身房1年約，優惠每月699元，不限次數、時間使用健身房1年，比原價1250元，省了將近一半價格，鳳山游泳池維持開放，但不補充新水，增加水質過濾頻率，以維持水質。

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