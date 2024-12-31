高雄岡山等6區明年1/4停水30小時 影響8.8萬戶用水

高雄岡山等6區將於明年1月4日停水30小時，總計影響8.8萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/12/31 16:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司今表示，近日管線巡檢發現高雄市岡山火車站前、岡山郵局前自來水管線漏水必須停水搶修，岡山、阿蓮、彌陀、梓官、路竹、楠梓等6區，將於明年1月4日上午8時至5日下午2時停水30小時，請民眾提前儲水備用。

水公司第七區管理處近日巡檢自來水管線時，發現岡山區山南路及民有路口岡山火車站前中管徑1750mm自來水管線、岡山路及民有路口岡山郵局前管徑1500mm自來水管線漏水。

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水公司為降低民眾影響，採取假日及夜間施工，盡量縮小停水範圍進行修復，高雄市岡山、阿蓮、彌陀、梓官區全區，以及路竹區4里、楠梓區3里，將於明年1月4日（周六）上午8時起至5日（周日）下午2時止停水30小時（含復水時間12小時）。

水公司表示，停水區域為阿蓮區全區、岡山區全區、彌陀區全區、梓官區全區，路竹區甲南里、甲北里、竹園里、下坑里，楠梓區藍田里、中興里、中和里；壓降區域為楠梓區國昌里。停水8.7萬戶，壓降0.1萬戶，合計影響8.8萬戶用水。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復正常供水後，民眾應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

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