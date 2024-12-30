高雄首波「獵龍大隊」成軍 最年輕才19歲

高雄「獵龍」大隊成軍。（記者陳文嬋攝）

2024/12/30 19:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今開班訓練捕捉綠鬣蜥，首波近百位獵人完訓，高雄「獵龍大隊」宣告成軍，平均年齡36.6歲，女獵人高達10人，最年輕今年才19歲。

綠鬣蜥數量逐年攀升引發生態危機，高雄市今年市民1999通報發現綠鬣蜥案件達2195件，農業局移除數量6332隻，民眾大多反映於市區河道、圳溝或樹林間發現綠鬣蜥蹤跡。

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農業局明年目標移除2.4萬隻綠鬣蜥，今開辦首場綠鬣蜥捕捉人員訓練課程，報到率9成2，未報到者都有請假，平均年齡36.6歲，大多為年輕新血，最年長65歲、最年輕才19歲，尤以女獵人高達10人。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授陳添喜講授綠鬣蜥生物特性、入侵與防治，台灣觀賞鳥協會理事長黃登科介紹綠鬣蜥常出沒熱點及環境場域，並講授捕捉綠鬣蜥裝備及技巧。

學員根據綠鬣蜥移除指引，現場實際操作移除工具，以長竿加套鎖、蛇夾及網具等，現場吊掛寶特瓶，體驗技巧與手感，並動手綑綁綠鬣蜥，1名學員綑綁過程中，一度因綠鬣蜥掙扎，被綠鬣蜥抓傷破皮，擦藥後無大礙。

黃登科強調，捕捉綠鬣蜥除了經驗累積熟能生巧外，最重要是注意自身安全，綠鬣蜥雖然不會主動攻擊人，但為了奮力掙脫甩尾，粗硬皮膚及爪子都可能傷人，戶外進行捕抓時應結伴合作相互支援。

農業局表示，參訓學員必須要用嚴肅與尊重生命態度來執行綠鬣蜥移除任務，完成訓練獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」各項準則，並在相關法律規範下，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種心態，並確保安全優先前提下，進行綠鬣蜥移除工作。

農業局指出，公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績，且未有違反公約規定事項，期滿後得換證延續約定，考量綠鬣蜥捕捉課程報名踴躍，將於明年1月20日再次辦理訓練課程，招生名額100人，年滿18歲市民均可報名參加，後續將視需求增開訓練課程。

學員使用長竿加上套索吊掛寶特瓶，學習體驗技巧與手感。（記者陳文嬋攝）

學員學習綑綁綠鬣蜥技巧。（記者陳文嬋攝）

學員學習綑綁綠鬣蜥技巧。（記者陳文嬋攝）

高雄市昨開班訓練捕捉綠鬣蜥，其中女獵人高達10人。（記者陳文嬋攝）

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