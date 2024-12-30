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    台鐵高雄站月台直通高捷 鐵道局：估明年春節後啟用

    台鐵高雄車站月台上設有直通高雄捷運閘門的連通道。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站月台上設有直通高雄捷運閘門的連通道。（記者王榮祥攝）

    2024/12/30 08:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站地下圓形廣場啟用後，車站地下月台直通高雄捷運閘門的「連通道」也亮相；鐵道局南部工程分局指出，已提報消防安檢、預估農曆年後不久可啟用，未來台鐵、高捷轉乘將更省時順暢。

    高雄車站站長黃登瑞指出，作為大高雄旅運樞紐，提供優質運輸服務是高雄車站主要任務之一，除天棚與廣場可讓乘客休憩與打卡，車站未來還會有許多設施、措施陸續啟動，與高雄捷運的轉乘就是重點項目。

    他提到原本台鐵與高捷轉乘都須先到地下一層廣場，再到地下二層的台鐵或地下三層的高捷搭車，感覺要多走一段路。

    隨著廣場成圓，車站地下二層的月台規劃直通地下三層高雄捷運的「連通道」也大致完工，連通道一旦啟用，不用再回到地下一層，可大幅縮短台鐵月台與高捷閘門距離，兩軌轉乘更方便。

    鐵道局南部工程分局表示，車站兩月台均設有通往高捷的連通道，目前均已完工，已提報消防安檢，如果一切順利，預估明年農曆年後可啟用。

    台鐵高雄車站地下二層月台，未來可透過連通道直接到地下三層的高捷閘門前。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站地下二層月台，未來可透過連通道直接到地下三層的高捷閘門前。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站地下二層月台，未來可直通地下三層的高捷閘門。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站地下二層月台，未來可直通地下三層的高捷閘門。（記者王榮祥攝）

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