高雄愛講客嘉年華昨、今登場 千人聚集講「一種話」

不分族群的朋友一起在「113年全國客家日」愛講客嘉年華感受說客語的樂趣。（高市客委會提供）

2024/12/29 12:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國客家日「高雄愛講客嘉年華」12月28、29日在美濃文創中心廣場舉行，邀請全市各族群近千名大小朋友齊聚，無論台上表演或台下玩闖關遊戲，全場都說「客家話」。

高市客委會主委楊瑞霞表示，沒有語言就沒有文化，希望藉由「嘉年華」方式，讓年輕世代學生覺得說客語很有趣，也讓親子了解客語可以落實在學校教育與生活中。

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愛講客嘉年華由高市客委會、美濃鎮教育會，聯合美濃、杉林、六龜區各國中、小及幼兒園、高雄市立圖書館美濃分館共同籌劃，利用「全國客家日」來辦理，希望透過大手牽小手，鼓勵客家大、小朋友在公開場合使用客語表達，建立客家人勇敢說客語的自信。

客委會說明，凡高雄市在籍或設籍高雄國小及幼兒園學童，皆可偕同成人報名，表演內容包括朗讀、說故事、講笑話、打嘴鼓、雙口相聲、棚頭、揣令子、客家語歌唱、謠、詩詞（歌）吟唱等，總共有62隊約500位大朋友與小朋友報名參加。

12月28日登場的是「聽亻厓講故事」表演，看到親子、師生透過表演敘說在地故事，如傳說故事「水打庄」、宣揚性別平等的「新丁與千金粄」，現場還有30餘攤在地特色市集與各校聯合校語闖關攤位，小朋友可持闖關卡集點兌換市集折價券或文創品。

12月29日上午9點至下午4點，講客嘉年華還有「客家好聲音」表演延續全國客家日的熱情，國小幼兒園組、低年級組、中高年級組，及成人特別表演組等31隊4百多人將閃亮登場，教育攤位闖關集點活動將有新的遊戲體驗，特色市集也準備了好吃好喝好玩的內容，讓闔家歡喜來講客。

113年全國客家日愛講客嘉年華活動，大手牽小手一起表演客語節目。（高市客委會提供）

.「113年全國客家日」愛講客嘉年華闖關集點現場。（高市客委會提供）

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