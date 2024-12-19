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    高雄觀光日、韓遊客多 高市觀光局︰搶攻東南亞市場

    高雄熊與香港踩線團合照。（觀光局提供）

    高雄熊與香港踩線團合照。（觀光局提供）

    2024/12/19 12:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局統計今年1至10月，日本在高雄住宿旅客約16萬人次最多，較去年同期成長約4成，韓國約有12萬人，成長約5成比例最大，在東北亞旅客穩定成長同時，觀光局也持續搶攻東南亞遊客，陸續邀請採線團到訪。

    觀光局說明，近兩年與高雄觀光產業共組高雄國際觀光隊，陸續前往馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南等國，辦理觀光推介會、B2B商談會或參加旅展，並於今年5月辦理「第15屆臺日觀光高峰論壇」，整體觀光行銷成果豐碩。

    觀光局長高閔琳表示，今年1至10月日本在高雄住宿旅客約有16萬人，較去年同期成長約4成，韓國約有12萬人，增加約5成。

    而港澳與東南亞新、馬、菲等，平均約3成成長率，並進一步促成高雄直飛新加坡、吉隆坡、曼谷、沙巴（亞庇）、富國島等航線復飛或增班。

    觀光局乘勝追擊，持續與不同國家的觀光、航空、旅館等跨國產業攜手合作，近期迎來香港、馬來西亞、新加坡、韓國及越南等國踩線團，深入探索高雄多元的觀光資源與人文風情。

    觀光局進一步指出，踩線行程深入探索高雄的亞洲新灣區、駁二藝術特區、高雄港旅中心等知名景點，深入走訪亞洲新灣區及了解郵輪作業，隨後亦前往東高雄美濃、六龜、寶來等地，體驗當地溫泉資源與美景。

    此外，有踩線團還特別專程參加「2024高雄鹹酥雞嘉年華」，親身體驗高雄誘人的鹹酥雞文化，並透過越南媒體第一線採訪宣傳。

    觀光局補充，希望藉由多國踩線活動，深化與國際夥伴的合作，讓業者深入了解高雄觀光資源，進一步包裝行程並吸引更多旅客，未來亦將積極持續強化與多國觀光業者合作，提升高雄在國際市場的知名度。

    越南團參訪寶來花賞溫泉公園。（觀光局提供）

    越南團參訪寶來花賞溫泉公園。（觀光局提供）

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