捲款6000萬「人間蒸發」 高雄神鬼女魚販落網裁定收押

在市場擺攤的楊姓女魚販捲款6000萬元落網。示意圖。非本新聞人物。（資料照）

2024/12/19 11:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕在高雄湖內、路竹市場擺攤的楊姓女魚販，聲稱認識漁會高層，以投資漁獲且高獲利名義引誘民眾投資，結果楊女10月底人間蒸發，被害人向警方報案受騙，金額逾6000萬元，警方18日將她逮捕，橋頭地檢署察官訊問後，認楊女涉犯重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，楊女平日在湖內、路竹等地市場擺攤，有被害人指稱，楊女聲稱認識漁會高層，可領高額優惠存款利率，若投入10萬8000元，每月估可領到1萬元利息。

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由於利率十分誘人，陸續有人投入數十、數百萬元的家當，甚至棺材本，起初還有領到利息，但10月底楊女卻失去蹤影，有被害人根據楊女押印的本票地址找人，結果發現地址是一片空地，才驚覺遇到詐騙報警。

據了解，有人領到利息後，「吃好逗相報」親朋好友也軋一腳投資，全家投入上千萬元，還有1名老翁受騙金額多達1500萬元，粗估至少25人受騙，金額逾6000萬元。

全案由橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮湖內警分局偵辦，持續清查被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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