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    首頁　>　高雄市

    高雄清潔隊年清愛河百噸垃圾 年減碳0.3座中央公園

    環保局清潔隊愛河班隊員年輕有活力，均領有航港局核發動力小船駕照。（記者陳文嬋攝）

    環保局清潔隊愛河班隊員年輕有活力，均領有航港局核發動力小船駕照。（記者陳文嬋攝）

    2024/12/17 22:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊愛河班隊員年輕有活力，每天駕船筏13公里，打撈愛河垃圾6至7小時，今年已清除113噸垃圾，年減碳36公噸，相當於0.3座高雄中央公園1年的碳吸收量。

    清潔隊工作五花八門，不只打掃環境整潔，木工師傅巧手修復家具，還有愛河班搭配委外包商人力，每天出動3艘船筏，於愛河上、下游及幸福川，全長13公里，打撈愛河垃圾，清出腳踏車、馬桶、家戶垃圾包等物。

    愛河班隊員7人平均年齡30多歲，不乏國立大學碩士畢業擔任科技廠製圖工程師，為求生活品質、穩定工作，捨棄高薪考進環保局工作，擔任駕駛兼打撈手，均領有航港局核發動力小船駕照，並受過急救人員訓練等。

    隊員每天駕船筏6至7小時，打撈垃圾不怕累，尤其船筏寬度僅2公尺，飽受風吹日曬雨淋，沿途打撈垃圾，一旦撞擊水中障礙物，或因垃圾太重、遭遇水流湍急等，容易重心不穩摔落水中，透過穿著跨檔式救生衣浮出水面，再游上船筏過程驚險，民眾驚嘆好體力！

    此外，民間習俗有人認為死狗放水流，隊員曾於愛河打撈狗屍、發現浮屍，當做善事克服心魔，也多次發現民眾心情不佳意圖下水，隊員隔空與民眾聊天勸說轉念，趁機通報警方帶離民眾化解危機，成為城市救援溫暖故事。

    班長周吉祥示，隊員除了必須忍受風吹日曬雨淋外，也須克服河面上下起伏、左搖右擺不適感，每當看到愛河恢復美景，一切辛苦換成最美回報；民眾岸邊向隊員揮手致意「辛苦了」，感謝默默守護城市的英雄。

    環保局表示，愛河垃圾以一般垃圾占大宗，也包含少量魚屍、資源回收物等，甚至家戶垃圾、棉被、腳踏車、行李箱、輪椅、桌子、馬桶等，連路邊停車單也漂浮水面上，呼籲民眾不要亂丟垃圾，一起維護愛河美麗水域。

    環保局清潔隊打撈愛河垃圾。（記者陳文嬋攝）

    環保局清潔隊打撈愛河垃圾。（記者陳文嬋攝）

    環保局清潔隊打撈愛河垃圾。（記者陳文嬋攝）

    環保局清潔隊打撈愛河垃圾。（記者陳文嬋攝）

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