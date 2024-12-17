警強制毒犯驗尿呈陽性 違法採證判無罪

林男被警方強制帶走驗尿，呈陽性反應被訴，橋頭地院調查警方驗尿時已逾期限，認定違法採證，判決無罪。（記者鮑建信攝）

2024/12/17 21:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子被列為毒品人口，經警方驗尿有毒品陽性反應，被依毒品危害防制條例起訴，橋頭地院卻發現警方強制驗尿時已逾2年期限，他已非毒品人口，認為違法採證，判決無罪。

橋檢指出，林男前因施用毒品，經法院裁定送觀察、勒戒後，在2021年12月3日獲釋，又犯2次施用毒品，分別被法院判刑6月和7月，併執行刑1年，並於隔年5月23日執行完畢出獄，被列為毒品人口。

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今年5月30日晚上，警方持檢方核發強制到場（強制採驗尿液）許可書，帶他到派出所採尿送驗後，有可待因、嗎啡等陽性反應，依涉嫌違反毒品危害條例起訴公訴。

林男應訊指稱，警方採尿的時間點，他已經不是毒品列管人口了，被強制帶走，有無違法有待釐清。

法官調查，林出獄後被列為毒品人口，依規定2年內，警方可隨時書面通知他驗尿，只在經合法通知無正當理由不到場，或到場而拒絕採驗時，始得報請檢察官許可後，在不逾必要程度範圍內，強制採尿送驗。

經查，林男雖未依在期限內到場接受驗尿，但警方是在今年5月2日取得強制驗尿許可書，卻在30日對他尿驗，已超過2年時間。

況且，警方到林男住處，雖經其家人同意搜索，也未查獲毒品，竟強將他帶走驗尿，依法無據，因此改判無罪，仍可上訴。

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