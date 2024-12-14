2025宋江陣大賽報名至12/25 新增教練團獎金鼓勵「推手」

2025高雄內門創意宋江陣頭大賽將在內門順賢宮熱鬧登場。（觀光局提供）

2024/12/14 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025全國宋江陣頭創意大賽」即日起至113年12月25日受理報名，高市觀光局長高閔琳表示，每年各參賽隊伍均卯足全力過招，為鼓勵發揚傳統創新背後的推手，本次比賽辦法增加前三名得獎隊伍教練團獎金，歡迎全台各方英雄好漢組隊參加，爭奪2025宋江陣王者寶座。

高閔琳指出，宋江陣是深具文化底蘊的地方民俗文化，為擴大參與的年齡層，2023年開放學校以外社團共同參加比賽，吸引更多藝術表演愛好者共同參與；為鼓勵傳承傳統文化、組隊練陣背後辛苦的教練團，今年特別增加前三名得獎隊伍教練團獎金，希望讓更多陣頭文化的培育者，投身民俗文化技藝的傳承。

請繼續往下閱讀...

多次擔任全國創意宋江陣頭大賽副裁判長的九天民俗技藝團創辦人許振榮博士表示，受到時代變遷，學習宋江陣法的人越來越少，希望藉由高市府觀光局舉辦的全國創意宋江陣頭大賽，讓參加者與觀賽者了解傳統文化與精神價值，也藉此吸引其他華人或東南亞國家來臺灣取經學習，邁向國際化。

觀光局說明，「2025全國創意宋江陣頭大賽」第一名至第三名獎金分別為新臺幣80萬、60萬及40萬元，教練團獎勵金為3萬元、2萬元及1萬元；另參賽隊伍前三名每隊補助新臺幣8萬元，其餘隊伍每隊12萬元，比賽報名於113年12月25日截止收件，詳細比賽辦法及報名表請參閱觀光局官方網站高雄旅遊網（https://khh.travel ）、FB官方粉專（ https://facebook.com/khh.travel/ ）查詢。

高市觀光局歡迎各級學校、社團組團參加宋江陣比賽。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法