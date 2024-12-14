化療藥劑打太久暴氣 癌男大鬧護理站

趙姓男子不滿施打化療藥劑時間太長，要求稀釋藥劑不成竟暴怒企圖攻擊護理師。（情境照）

2024/12/14 09:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患癌症的趙姓男子，在醫院接受化療時，疑不滿化療藥劑注射時間過長，他向護理站人員要求稀釋藥物以加速施打，但護理師堅持要依照醫囑，不肯幫他稀釋藥物，趙男暴怒企圖攻擊護理師，醫院報警後，法官認為，趙男犯罪情節輕微，顯可憫恕，就算幫他減刑還是過重，因此判他免刑。

判決指出，去年10月22日下午1點多，趙姓男子在國軍高雄總醫院軍陣大樓病房內接受癌症化療藥物注射，他不滿注射時間過長，拖著點滴跑到護理站，向正在發藥的護理師要求協助稀釋藥物以加速施打，但護理師認為必須依照醫囑時間順序施打，不肯替趙男稀釋藥物。

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趙男暴怒，一把將換藥車推走，握緊拳頭嗆聲「你再不加你試試看，看我敢不敢揍你」，護理師見他情緒失控，趕緊通報醫院協助處理，院方報警後，趙男被依違反《醫療法》「對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪」送辦。

高雄地方法院審理時，趙男坦承犯行，法官認為，該罪法定本刑為「3年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）30萬元以下罰金」，即使依規定減輕後，仍須量處達有期徒刑1月，有情輕法重顯可憫恕之情，法官考量趙男持續接受化療，加上經濟能力並不寬裕，減刑後科罰金仍達3萬元，除增加他的經濟負荷外，更與其行為之可責性不成比例，因此判他免除其刑，可上訴。

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