高雄精功社區推布朗族桑康宴潑水嘉年華 嚐滇緬美食、潑水祈福

桑康宴滇緬料理以香、辣著稱。（記者陳文嬋攝）

2024/10/12 17:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄美濃區精功社區發展協會今舉辦「布朗族桑康宴潑水嘉年華」，以「桑康」為主題，舉辦「三喜洗」浴佛儀式，推出滇緬美食桑康宴，民眾體驗布朗族傳統潑水節祈福，品嚐隱藏版異域滇緬料理，場面熱鬧滾滾。

農業局表示，4國9族為60多年前隨著國民政府來台的一群反共滇緬民兵，4國是滇、緬、泰、寮，9族則是哈尼、布朗、拉祐、栗僳、景頗、佤、苗、瑤，一群人分布到台灣各處，美濃區精功社區是其中一處定居所。

精功社區發展協會自109年起依例每年由在地社區4國9族輪流主辦活動，今年輪到布朗族盛大舉辦「布朗族桑康宴潑水嘉年華」，由於社區青年人口外流，許多年輕人選擇出外打拼，留在社區的長輩希望保留傳統文化，於活動前1個月開始召集青年回鄉。

今年布朗族以「桑康」為主題，「桑康」在布朗族語意指祈福，舉辦「三喜洗」浴佛儀式，其中「左洗」保平安、「右洗」保健康、「上洗」事事順心，作為潑水節吉祥的開始。

此外，桑康宴也承襲傳統，準備各式以香、辣著稱滇緬料理，每道料理烹飪過程中，都加入不同天然香料，如雲南大薄片、包料魚（發財魚）、彩色糯米飯等。

社區理事長許崇德表示，每年透過「農村再生計畫」經費挹注，由4國9族輪流舉辦傳統宴席，不僅保留傳統文化，社區內各族也相互協辦，更加凝聚社區向心力，今年布朗族桑康宴潑水嘉年華席開50桌，活動開放報名一週內被預訂一空，感謝各界新知舊雨的熱情支持。

農業局長張清榮表示，在農業部農村水保署「農村再生計畫」支持下，農業局持續輔導精功社區舉辦特色活動，除了這次布朗族桑康宴活動外，更協助社區嘗試與旅行社業者合作自辦一日農夫遊程，並媒合專業團隊協助開發料理包，讓民眾在家也能品嚐滇緬特色料理，打造社區自有品牌，創造永續效益。

高雄精功社區推布朗族桑康宴潑水嘉年華，民眾體驗潑水祈福。（記者陳文嬋攝）

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