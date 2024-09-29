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    首頁　>　高雄市

    老農衝議員許展維服務處放煙火 收押16天判無罪獲賠5.6萬

    屏東萬丹鄉民李德全深夜到涉貪屏東縣議員服務處放煙火，遭收押16天判無罪，獲賠5萬6000元。 （資料照）

    屏東萬丹鄉民李德全深夜到涉貪屏東縣議員服務處放煙火，遭收押16天判無罪，獲賠5萬6000元。 （資料照）

    2024/09/29 17:12

    〔記者蔡清華／高雄報導〕屏東萬丹鄉民李德全去年7月31日深夜到涉貪屏東縣議員許展維萬丹服務處放煙火，被依涉嫌恐嚇罪嫌送辦遭羈押16天，一審判2個月，二審無罪定讞，獲賠5萬6000元。

    務農兼賣乳豬的李德全，因為準備參選立委的許展維涉犯貪污治罪條例罪嫌（檢察官偵辦中），他在許展維臉書上貼文「你死了屏東才能進步」、「去死吧」、「幹」等言詞辱罵許展維，涉嫌詆毀許展維之名譽。

    他並購買2盒煙火，到許展維萬丹服務處前施放，並持手機朝服務處攝影侗稱：「幹你娘！垃圾維仔！讓人關剛剛好而已。」等語，全案在偵辦時李遭法院收押，屏東地方法院依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

    李德全不服提出上訴，高雄高分院撤銷原判，法官認為李德全表達是對所選出民意代表不滿意、雖言詞用語負面、粗鄙，尚不構成公然侮辱罪，深夜在道路中施放煙火，至多令人嫌惡、受驚、不悅，難連接到「恐嚇」，並「致生危害於安全」，因此認為罪證不足，判決李德全無罪，全案定讞。

    李聲請刑事補償金，高等法院高雄分院審理後，依據李男務農等經濟來源，以每日3500元計算，判賠5萬6000元。

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