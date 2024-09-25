人潮減8成 商圈盼高鐵能進高雄車站

商圈業者指台鐵地下化、高雄新車站興建這段期間，10幾年來高雄車站周邊商圈人潮減少8成。（記者葛祐豪攝）

2024/09/25 14:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於高鐵是否進高雄車站，車站周邊商圈均大力贊成，強調這10幾年來商圈蕭條，人潮減少8成，高鐵採取進入高雄車站的「高雄方案」，市區以南10幾個行政區都受惠，也能達到區域均衡發展。

位於高雄車站旁、「長明商圈促進會」榮譽理事長高金虎表示，他贊成高鐵採取高雄車站方案，事實上當年高雄車站三鐵共構的經費900多億都編好了，但當時交通部前部長毛治國反對，當年錯誤政策，如今經費變2千多億。

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高金虎說，台鐵地下化、高雄新車站興建這段期間，10幾年來高雄車站周邊商圈十分蕭條，人潮減少8成，但市區以南10幾個行政區的民眾，普遍都希望高鐵進高雄車站，達到區域均衡發展，就像高鐵到板橋站後，一樣會進台北車站。

「後驛商圈發展協進會」理事長李定樺，同樣歡迎高鐵能進高雄車站，目前高雄車站只有台鐵，僅能帶動區域例如高屏地區的人流，長途運輸乘客都選擇高鐵，只能到左營站搭；如果高鐵能進高雄車站，來客會增加非常多，就像台北車站的人流就非常高。

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