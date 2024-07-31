高鐵延伸屏東方案二選一 李孟諺：若進高雄市區就變2個站

李孟諺表示，若高鐵南延屏東案選擇進入高雄市區，屆時高雄市就會有兩個高鐵站。（記者吳亮儀攝）

2024/07/31 11:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長李孟諺昨天拋出高鐵東延到台東的構想，但前提是要完成南延到屏東的規劃和設置，不過南延到屏東到底要選哪個方案仍未定。李孟諺今天（31日）受訪時表示，預計年底前決定，若選擇進到高雄市區的方案，屆時高雄就會有兩個高鐵站，分別是新左營站和高雄站。

李孟諺今天到台北士林監理站視察監理業務，受訪時被問及高鐵站南延屏東一事，他表示，如果最後的方案是選擇進入高雄（市區），那高雄就會有兩個高鐵站，一個是新左營站，一個是高雄站，「其實在最早的高鐵的規劃，本來在高雄就是兩個站，那左營站是輔助站，所以大家會感覺到左營站其實它的空間是比較小的」。

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李孟諺說，若有高雄站，它會是一個跟台中站一樣大、甚至比台中更具有規模，而且是地下化的一個高鐵站。他也提到，如果最後方案是進入高雄、那就會用潛盾工法，對高雄市的影響比較小，仍要和高雄地方溝通，預計年底前會確定。

至於延伸到台東，李孟諺說，目前還沒有啟動可行性評估還有路線選擇，所以這個部分工法目前都還還要再做進一步評估才能確定，但南延到屏東的部分都有預留空間和路線可繼續做延伸。

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