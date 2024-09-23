高雄持續降雨 阿公店水庫調節性放水、岡山等4區警戒

高雄市今持續降雨，學生風雨中撐傘上學。（記者陳文嬋攝）

2024/09/23 08:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今持續受到鋒面及低壓帶影響降雨，中央氣象署對高雄發布大雨特報，提醒民眾留意；此外，阿公店水庫目前蓄水率81.64％，因應持續降雨為了保留防洪空間，避免下游遭受淹水災害，進行調節性放水，將延長至下午15時10分，影響岡山等4區，水利署請民眾遠離下游河道，以確保生命安全。

高雄昨受到鋒面及低壓帶影響降雨，大樹區24小時累計達375毫米，達到大豪雨等級，山區及平地多處達豪雨等級，24小時累計200毫米以上，今早仍下起間歇性雨勢，目前雨勢雖比昨天趨緩，但仍不可掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

高雄氣象站表示，中央氣象署今對高雄發布大雨特報，易有短延時強降雨，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

此外，阿公店水庫滿水位為1503萬立方公尺，目前水位1027萬立方公尺，蓄水率81.64％，只剩下276萬立方公尺，水利署目前放流，進行調節性放水，洩洪至阿公店溪，原定至下午13時20分，延長至下午15時10分。

水利署表示，影響範圍為永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區，呼籲民眾遠離下游河道，以確保生命安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法