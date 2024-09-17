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高雄大同醫院經營權之亂 衞生局再發聲明：高醫企圖混淆誤導

高雄市立大同醫院經營權易手之亂越演越烈，針對外界質疑評委只給高醫5分鐘說明時間，有失公平性，高市衛生局又發聲明駁斥。（資料照）

高雄市立大同醫院經營權易手之亂越演越烈，針對外界質疑評委只給高醫5分鐘說明時間，有失公平性，高市衛生局又發聲明駁斥。（資料照）

2024/09/17 14:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對外界質疑評委只給高醫5分鐘說明時間，有失公平性，高市衛生局今發新聞稿嚴正駁斥，指相關議程與時間均於委員會中確定，還諷刺「高醫大法人」與「長庚醫療法人」雙方代標團同時在場同意，現場無人提出異議，第二階段複評也依此規則進行，一切符合公平公正公開原則，呈現工會和衞生局各說各話，高醫法人則不表示意見。

衞生局今天針對外界質疑「當高醫準備離開時，主席突然加碼詢問是否能在3年內達成，高醫誤以為是詢問能否於3年內達成重度醫療責任醫院，故回應無法承諾這麼短的時間內完成此目標」，衞生局發新聞稿強調所述「並非事實」。

衞生局說，經查現場並無評委要求高醫大「3年內」完成重度級急救責任醫院，反指高醫大法人的說法是企圖混淆誤導，非常不可取！

衞生局表示，還原複評程序中委員最後提問「高醫大法人」問題為「能不能承諾什麼時候可以通過重度緊急醫療能力評定或是不行」，法人代表「無具體承諾｣，僅稱「重度要重新檢討，原來我們的計畫書裡面是規劃中度包含高危險妊娠與新生兒，中風加上ICU這三個」，最後僅承諾3年內116年通過中風及ICU兩個並落款簽名，絕非高醫所稱委員要求3年內達成重度醫療責任醫院。

衛生局強調，第二階段複評也依此規則進行，一切符合公平公正公開原則，高醫所用的時間還比長庚多，長庚醫療法人也於第一階段服務建議書，即具體承諾於114年起已具體規劃期程，逐步完成重度級急救責任醫院，直到122年完成全數認證，有具體分期完成的期程與目標。

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