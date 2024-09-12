高雄小姊妹被家暴不敢上學 社區發起「溪手反暴力」

溪寮社區榮獲衛福部社區防暴創意競賽全國第三名。 （高市社會局提供）

2024/09/12 17:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕6年前因為發現一對小姊妹被家暴不敢上學，高雄市大寮區溪寮社區發展協會開始發起「溪手反暴力」活動，去年以「辦理家庭暴力初級預防工作」獲得全國社區金卓越獎，今年參加衛福部社區防暴創意競賽，摘下全國第三名佳績。

理事長林素梅表示，防暴工作需要志同道合的夥伴共同努力，今年以不老弄獅舞團「溪獅出招，共創幸福寮」戲劇表演，展現社區老少共學、共融精神，將防暴工作融入日常生活，鼓勵居民在社區發揮互助影響力，在全國44個參賽社區中脫穎而出。

溪寮社區於2018年開始投入防暴工作，因為當時社區志工發現一對姊妹遭受家暴受傷不敢上學，認為有必要提升居民的「敏感度」，才能降低不幸事件的發生。

因此溪寮社區志工發揮才藝專長，推動一系列創新宣導，像是在舞獅團獅頭背後加貼「社區安全+1」、「愛我不要暴」等紅布條，加深防治家暴的觀念，並將包子、紅豆饅頭結合紫絲帶，強調「要揉不要暴，傳承好味道」，凸顯「零容忍、零暴力」的意涵。社區另有世代共融溫馨的彩繪牆，以及設在商店、布告欄的社區安心據點公告。

林素梅強調，溪寮社區已帶動大寮12個社區加入推動防暴工作，去年以「辦理家庭暴力初級預防工作」獲得全國社區金卓越獎，今年參加衛福部社區防暴創意競賽，摘下全國第三名佳績，希望有更多社區參與。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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