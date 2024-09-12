員警網路「釣魚」查犯罪 釣到2把鯊魚劍

賴姓女子在臉書販售2把鯊魚劍被員警「釣魚」揪出。示意圖。（資料照）

2024/09/12 12:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕賴姓女子整理家中舊物時，發現有2把朋友送的鯊魚劍放在家中10幾年沒用過，她透過臉書販售，結果被員警「釣魚」約出面交，當場被逮；高雄地院審理時，賴女坦承犯行，法官查出鯊魚劍是用一級保育類鈍鋸鰩的鼻鋸所製成，依違反野生動物保育法判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

判決指出，從事神佛文創商品的賴姓女子，去年7月18日透過臉書經營的「神佛文創商品」帳號，公開販售2把鯊魚劍，員警網路巡羅時發現，偽裝成買家與賴女接洽，雙方約定以5萬3千元價格進行交易，員警順勢約出賴女面交，當賴女拿鯊魚劍抵達時，員警立即出示身分，當場將賴女逮捕。

高雄地院審理時，賴女坦承犯行，辯稱兩把鯊魚劍是友人10年前所贈送，當時並不知道是真的還是假的，也沒有確認過真偽，她知道鋸鰩鼻鋸是一級保育類野生動物產製品，不能販賣，她只是為了清理家中物品所以上網販賣，在貼文中寫「正鯊魚劍」也只是為了吸引買家購買。

法官根據鑑定報告，認定鯊魚劍是用一級保育類鈍鋸鰩的鼻鋸所製成，但考量賴女沒有前科，犯後態度良好，還要扶養老父親，因此輕判她緩刑2年，但須向公庫支付2萬元，並參加法治教育課程4場次，可上訴。

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