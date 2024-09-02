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高雄航線10月大爆發！濟州航空開飛高雄 虎航高雄直飛富國島

民進黨立委許智傑今於臉書PO出與濟州航空台灣總經理朴星郁合照，宣布濟州航空10月將開飛高雄。（許智傑服務處提供）

民進黨立委許智傑今於臉書PO出與濟州航空台灣總經理朴星郁合照，宣布濟州航空10月將開飛高雄。（許智傑服務處提供）

2024/09/02 19:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄航線10月大爆發，民進黨立委許智傑今於臉書PO出與濟州航空台灣總經理朴星郁合照，宣布濟州航空10月將開飛高雄，直飛韓國首都金浦機場及釜山金海機場，台灣虎航10月也將新闢高雄直飛富國島。

高雄目前直飛韓國航線，以首爾為主，國籍航空華航、長榮、虎航、韓國籍德威航空都有執飛，每日都有航班往返，載客率也相當亮眼。高雄目前直飛釜山，只有釜山航空一家，未來濟州航空加入，將提供旅客更多元選擇。

許智傑攜手同黨立委李昆澤，為高雄爭取了不少航線，包含虎航沖繩、華航新加坡、虎航岡山、虎航北海道、濟州航空釜山、首爾，許智傑透露初期釜山規劃一週3班，他已向濟州航空爭取，希望明年1月起可以每日一班，提供旅客更方便選擇，同時加深高雄與釜山的連結。

許智傑也提到台灣虎航10月將新闢高雄直飛富國島航線，10月可以說是高雄航線大爆發季節，他謙虛不居功，強調這是高雄市長陳其邁團隊、交通部民航局共同努力成果，他不斷奔走拜訪業者，扮演公部門與航空公司間橋梁，終於又傳出了好消息，率先將這第一手資訊，與南台灣好朋友分享。

許智傑感謝業者看好高雄市場，將持續爭取更多航空業者進駐高雄，包含日本航空復飛高雄、星宇航空來高雄、華航復飛熊本航線、韓國籍航空開闢濟州島、爭取國籍航空直飛釜山等，都是未來努力目標。

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