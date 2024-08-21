高雄輕軌成圓！168先導公車載量減 9/1起南環段改線

高雄市168環狀公車為輕軌環狀線的先導公車，在輕軌成圓後運量減少3成，9月1日起不再行駛南環段與輕軌重覆的站點，而是改走四維路。（記者許麗娟攝）

2024/08/21 22:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌環狀線已於今年元旦全線通車，原規畫168公車為輕軌成圓通車前的先導公車，因南環段運量已逐漸被輕軌取代，載客量減少3成，9月1日起168環東南段至東側衛生局站，及環西至苓雅市場站後，將改走四維路，不再走南環段。

168公車路線調整引發市民議論，有民眾認為168不應該再跟輕軌重覆路線，應把輕軌當幹線，168做為支線往來輕軌站間，形成網狀路線，但也有民眾認為168公車跑得比輕軌快，且輕軌時間營運太短，夜間會無車可搭，甚至有民眾向交通局反應，改線後，瑞祥高中習慣搭168公車上下學的學生會很不便，或改線應是三多路而非四維路等。

交通局則建議，瑞祥高中學生建議改線後搭乘或轉乘輕軌，而走四維路是因該路線公共運輸相較於四維路少但機關多，借此補足四維路的大眾運輸。

168公車原為輕軌環狀線的先導公車，路線分為環東、環西、環東區間、環西區間，交通局表示，輕軌成圓後，分析168路線的的載客變化，發現運量整體下跌約3成，最明顯區段是凱旋站到成功路的南高雄段運量，反之北高雄段還是維持在很高的需求。

因此，9月1日起環東與環西線取消自成功國小站到凱旋醫院（高師大）站等與輕軌南環段重疊的17個站點，於南環段東側衛生局站及西側成功路苓雅市場站後，改走四維路並停靠自強三路口、中華四路口、苓雅國中、忠孝路口、市政大樓、復華中學、光華路口、廣東一街口、長青服務中心共9個站點，環東區間及環西區間因原本即走四維路，故路線不變。

原本168環東、環西行駛1圈為2小時，截斷行駛四維路後約可減少15分鐘，交通局表示，減少時間將供行車調節和增加司機休息時間，班距不變。環東尖峰班距25至40分鐘，離峰班距30至60分鐘，環西尖峰班距20至30分鐘，離峰間距30至75分鐘，其間也有環東區間、環西區間公車調節，以縮短民眾候車時間。

高雄168路公車包括環東及環西線，自9月1日起將調整路線。（高雄市交通局提供）

168環東線公車9月1日起的行駛路線。（擷取自ibus網站）

168環西線公車9月1日起的行駛路線。（擷取自ibus網站）

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