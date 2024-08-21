推銷「神佛加持」保健食品 道場學會遭控害延誤就醫送命

中華全球原位捷徑發展學會地址今拉下鐵門未開放，對於遭學員指控是神棍賣假藥害癌友延誤就醫等，皆無人回應。（記者許麗娟攝）

2024/08/21 20:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄「中華全球原位捷徑發展學會」理事長黃森錠遭控開設道場，宣稱學員跟著他修行，就能接收財富密碼，同時推銷聲稱經神佛加持的保健食品可治百病，卻害多名罹癌學員延誤就醫送命。高市衛生局今（21）日前往稽查卻大門深鎖，將持續聯繫業者說明，倘若販售之保健食品涉及違反，將依法處辦。

據了解，黃森錠今年69歲，10多年前在高雄市創立原位捷徑道場並自稱「大日如來」，宣稱是天界領袖，能帶領學員修行、解決煩惱，3年前成立「中華全球原位捷徑發展學會」並擔任理事長，學會時常舉辦法會和課程，並藉機推銷聲稱神佛加持的保健食品或周邊商品。

黃森錠遭學員指控是神棍賣假藥的消息曝光後，中華全球原位捷徑發展學會附設合作社位於三民區黃興路的雙併的透天厝，今騎樓上雖停著1輛休旅車，但拉下鐵門，按門鈴亦無人回應，鄰居說，日前還有10名會員出入，甚至在騎樓辦法會，而學會群組則公告21、22日暫不開放。

高雄市衛生局表示，自2022年至今年8月未曾接獲民眾檢舉或陳情，今天派員前往依食安法查察，現場大門深鎖電話無人接聽，鄰居亦無回應，將持續追蹤、將請業者說明，倘經確認提供之食品涉有違反相關規定屬實，將依法處辦。

衛生局進一步說明，依食安法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者可處4萬至400萬元罰鍰；如食品涉及醫療效能之標示、宣傳或廣告，可處60萬至500萬元罰鍰；如販售食品標示不符規定，依違反食安法第22條規定，處3萬至300萬元罰鍰。

此外，衛生局也提醒，一般食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備增強抵抗力亦無治療疾病的效果，消費者如有身體不適情形，請依循正規醫療管道醫治，配合醫囑治療，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告而延誤就醫時機。

中華全球原位捷徑發展學會遭指控販售神佛加持的保健食品稱可治百病，今拉下鐵門未出面說明。（記者許麗娟攝）

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