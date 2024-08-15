名勝世界壹號首泊高雄旅運中心 搭載近2千名旅客一覽日本島嶼風光

名勝世界壹號8月高雄母港啟航，今首次靠泊高雄港旅運中心。（臺灣港務公司提供）

2024/08/15 13:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕名勝世界郵輪旗下「名勝世界壹號」今年夏季再度回歸高雄，首度靠泊高雄港旅運中心，8月19日啟航，接續8月23、27日共3趟母港航次，搭載近2000名以台灣籍為主旅客自高雄港出發，分別北向前往日本那霸、石垣島及宮古島等地享受島嶼風光。

名勝世界壹號去年首航高雄港，靠泊高雄蓬萊旅運中心，今年首次靠泊高雄港旅運中心，該郵輪7.5萬總噸、船長268公尺、船寬32公尺、載客數1856人，船上提供中式料理，另設有歌劇、VR探索、健身中心、水療中心及兒童專屬的俱樂部等多項娛樂及休閒設施，讓旅客享受海上移動城堡樂趣。

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臺灣港務公司表示，8月19、23日、27及29日名勝世界壹號母港作業期間，高雄港旅運中心為提供旅客優質通關服務，旅運中心1樓戶外空間全面進行交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客憑郵輪船票等相關識別證明進場停車，民眾如欲於上述日期前往高雄港旅運中心3樓海韻藝術廣場近距離觀賞郵輪，請多加利用大眾運輸（如輕軌、黃1公車等），並請配合現場動線指引。

名勝世界壹號上船旅客登輪路線。（臺灣港務公司提供）

名勝世界壹號下船旅客離場方式。（臺灣港務公司提供）

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