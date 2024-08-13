綠營高雄市長初選5搶1會否導致大選失和？ 陳其邁：不會啦

高雄市長陳其邁稱讚幾位有意投入高雄市長初選的黨內同志，到目前表現都不錯，很多場合還互誇對方。 （記者葛祐豪攝）

2024/08/13 15:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前勞動部長許銘春表態投入民進黨高雄市長初選，形成5搶1，是否會因初選激烈，導致大選失和？對此，高雄市長陳其邁今天（13日）受訪強調「不會啦！」這幾位到目前表現都不錯，很多場合都互誇對方，值得鼓勵。

許銘春有意投入民進黨高雄市長初選，擬在近日對外正式說明，加上先前表態的賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等4名綠委，許銘春加入後，將形成自家人5搶1的局面。

對於許銘春投入初選，高雄市長陳其邁今天在市政會議前受訪表示，好的人才願意為這座城市努力付出，都是值得鼓勵，許銘春在勞動部任內及高雄市服務期間，她的認真、用心，大家看得到，好的人才都鼓勵，「有更多人才願意出來為高雄市付出，在民主機制下，相信市民也會用智慧決定好的人選，鼓勵她加油！」

媒體問說，目前已是5搶1，是否擔心初選廝殺激烈，會導致大選失和？陳其邁回說「不會啦！」選舉是民主程序，愈民主讓市民有更多選擇，這是好的事情，初選除了政策、過去從政表現，風度也很重要。

陳其邁強調，初選過後，還是要與不同政黨競爭，黨內大家還是要有好交情，「這幾位到目前表現都不錯，很多場合都互誇對方，值得鼓勵！」

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