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高雄寵物屍體火化超收費用 可罰1萬5至7萬5千元

高雄市打造全國首座寵物樹灑葬合法專區。（資料照）

高雄市打造全國首座寵物樹灑葬合法專區。（資料照）

2024/06/09 13:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市議會第三次定期大會近日加開臨時會，連續三讀通過「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案、「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」草案，寵物屍體火化違規超收費用，可罰1萬5000元至7萬5000元！

高雄市犬貓登記數量達30萬隻，排名全國第三，動保處制定的「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案，針對寵物生命紀念業管理賦予更明確規範，盼加速業者申請合法經營的行政程序。

該條例明定業者應向主管機關申請許可才得營業，許可證有效期間3年，每3年換證一次，未經許可擅自經營寵物生命紀念業，可處2至10萬元，並得勒令停業。

條例也規定，業者經營寵物屍體火化處理服務，收費規定應報主管機關核定，未依規定報主管機關核定或違規超收費用，可罰1萬5000元至7萬5000元，限期改善未完成者得按次處罰，違規情節重大者得勒令停業。

此外，中央與地方聯手在高雄廣建社會住宅，連同規劃中已達22550戶，其中約3300戶是高雄市自建，將於2025至2027年陸續完工，須由高雄自行管理，將大增社宅招租、服務、維管等業務。但高市都發局都市更新科只有9人，人力無法負荷，因此制定「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」。

根據該條例，將以行政法人模式設立「高雄市住宅及都市更新中心」，聘請11至15名董事，編制50位不動產開發、建築設計專業人才，採分年進用，初期約有20人進駐。

都發局長吳文彥強調，議會三讀後，將報請中央核定，接著先成立高雄市住都中心籌備處，人員訓練半年後，預計明年正式掛牌。

高雄市將以行政法人模式設立「高雄市住宅及都市更新中心」，圖為凱旋青樹社宅。（記者葛祐豪攝）

高雄市將以行政法人模式設立「高雄市住宅及都市更新中心」，圖為凱旋青樹社宅。（記者葛祐豪攝）

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