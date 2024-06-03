台灣國際扣件展6/5高雄見 逾300家指標廠商上千攤位

高雄岡山、路竹一帶螺絲工廠星羅棋布、專業分工，為舉世聞名的「螺絲窟」，圖為路竹螺絲大廠新益工廠。（記者蘇福男攝）

2024/06/03 09:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2024台灣國際扣件展」6月5日起一連3天，將在高雄展覽館熱鬧登場，今年逾300家國內外指標廠商參與，攤位數超過1000個，規模較去年成長近2成，不乏重量級國際買主前來洽談合作，台灣螺絲公會也拍攝1部短片，講述台灣螺絲窟的「護國神釘傳奇」。

台灣是國際重要扣件產業基地，其中，高雄岡山、路竹一帶螺絲工廠星羅棋布、專業分工，為舉世聞名的「螺絲窟」。

螺絲公會表示，台灣是全球第三大螺絲出口國，銷售全球120個國家，美國每10顆螺絲就有4顆來自台灣，公會理事長蔡圖晉指出，2022年我國螺絲出口量多達166.5萬噸，為歷來第2高，出口值則創新高達2065億元。

台灣國際扣件展為全球買主必定造訪採購平台，今年移師扣件產業聚落高雄舉行，完整呈現扣件產業的生態系，方便買主於參觀後就近訪廠。

今年除美國、歐盟（德國、波蘭等）、印度與阿拉伯等國際外商觀展，另將有重量級國際買主前來洽談合作，讓扣件展國際能見度大幅提升。

螺絲公會表示，今年扣件展以「Green Fastening永續扣件、Precision Attaining精準實踐」為展覽主軸，除呼應綠色永續與高值化產業趨勢，也首度推出「高值化扣件主題館」和「綠色永續專區」，展示我國扣件業者高值化扣件應用成品與生產材料回收與再利用等技術。

另為協助企業因應淨零轉型，展覽期間舉辦「全球扣件產業論壇」，將深入討論碳權、碳交易等議題，主題並涵蓋至AI人工智慧、智慧製造等新科技的應用，協助我業者產業升級優化。

此外，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年正式實施，展中也將舉辦「歐盟CBAM填報實戰說明會」，協助業者因應市場變革提升國際競爭力。

展覽期間並安排有多元周邊活動，包括：主題導覽、行動採洽會與企業採購政策說明會等，國內外業者可至官網預先登記參觀。

2022年我國螺絲出口量多達166.5萬噸，為歷來第2高，出口值則創新高達2065億元。（記者蘇福男攝）

台灣螺絲公會拍攝短片，講述台灣螺絲窟的「護國神釘傳奇」。（記者蘇福男攝）

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