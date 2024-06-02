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高捷、江之電、「星太郎點心麵」異業聯手 為台日觀光加料

高捷、江之電、「星太郎點心麵」三方異業聯手，為台日觀光加料。（高捷提供）

高捷、江之電、「星太郎點心麵」三方異業聯手，為台日觀光加料。（高捷提供）

2024/06/02 18:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司、日本江之島電鐵株式會社（日本江之電）、以「星太郎點心麵」著稱的株式会社OYATATSU COMPANY（日本優雅食），今在高雄簽訂「推動觀光電車計畫協議書」，三方首度跨域異業合作，透過聯名品牌推廣，為台日觀光加料。

擅長在運輸之外尋找商機、獲「不務正業」美稱的高雄捷運公司又有新點子，今與合作長達9年的日本江之電，加上生產「星太郎點心麵（前身為模範生點心麵）」的日本知名大廠優雅食，在高市觀光局高閔琳見證下，啟動三方異業合作模式。

簽約三方都很慎重，高捷董事長楊岳崑率一級主管參與，江之電由常務取締役露木健勝代表，優雅食則是取締役社長橫山正志出席，寫下台日軌道運輸與食品業首次合作模式。

楊岳崑說，三方異業合作是高捷多角度創新經營的新嘗試，也藉此讓台日雙方旅客感受異中求同的趣味；露木健勝認為，這次合作將進一步深化台日旅遊連結，期待後續兩邊的彩繪列車可創造新話題；橫山正志表示，適逢星太郎點心麵65週年，很開心能與台日兩家捷運公司攜手推出觀光電車點心麵。

高捷說明，台日觀光列車預計8月份，在高捷與江之島陸續亮相，屆時將有主題車站、活動專屬美照打卡區、限定精緻紀念品販售，優雅食8月先在日本推出三方聯名「星太郎點心麵」，台灣預計第四季，會有蜜柑站長喜愛的點心麵上市，搭配聯名計畫集章活動，透過台日兩地捷運、美味點心的串聯，為台日觀光加料，讓兩地遊客感受充滿童趣的旅遊體驗。

高捷董事長楊岳崑（左二）、江之電常務取締役露木健勝（右一）、優雅食取締役社長橫山正志（右二）今在高市觀光局長高閔琳（左一）見證下，代表各方正式簽約，寫下台日觀光捷運搭配食品的異業合作先例。（高捷提供）

高捷董事長楊岳崑（左二）、江之電常務取締役露木健勝（右一）、優雅食取締役社長橫山正志（右二）今在高市觀光局長高閔琳（左一）見證下，代表各方正式簽約，寫下台日觀光捷運搭配食品的異業合作先例。（高捷提供）

以生產「星太郎點心麵」著稱的日本食品大廠優雅食，首次與高捷、江之電異業合作，圖為三方聯名點心麵包裝。（記者王榮祥攝）

以生產「星太郎點心麵」著稱的日本食品大廠優雅食，首次與高捷、江之電異業合作，圖為三方聯名點心麵包裝。（記者王榮祥攝）

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