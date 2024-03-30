「讓大港開唱重生的男人！」 陳其邁和蔡英文同比出「惡魔之角」手勢

蔡英文總統（左）、高雄市長陳其邁（右）參加大港開唱，比出「惡魔之角」手勢，這是不少搖滾樂手都愛比的手勢。（圖擷自陳其邁臉書）

2024/03/30 23:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第15屆「大港開唱」今（30）、明（31）日兩天在高雄駁二嗨唱，有「讓大港開唱重生的男人」之稱的高雄市長陳其邁，今天下午陪著蔡英文總統現身會場，引起騷動，陳其邁也與蔡總統一起比出不少搖滾樂手都愛比的「惡魔之角」手勢。

南部指標性獨立音樂活動「大港開唱」，從2006年開始舉辦，相當受年輕人歡迎；但在韓國瑜擔任高雄市長時，策展團隊指「明顯感受不到高市府對大港的支持」，因而宣布停辦。

2020年陳其邁參選高雄市長補選時，就宣布當選後，第一件事情就是要恢復「大港開唱」；2021年「大港開唱」果真重磅回歸高雄。

陳其邁肯定「大港開唱」對高雄、年輕人及流行音樂的意義，以行動力挺，他認為高雄有義務持續協助娛樂產業文化，讓最有在地特色、最具有高雄大港精神的音樂樂團，持續在高雄發光發熱。

邁入第15屆的大港開唱，今年首度有總統參與，蔡英文總統今天下午4點多由高雄市長陳其邁陪同，現身駁二的「女神龍」舞台時，當時百合花樂團與藝人苗可麗正在台上表演，台下觀眾紛紛大喊：「蔡英文來了」、「總統好」、「陳其邁來了」，引起騷動。

陳其邁也與蔡總統一起比出不少搖滾樂手與搖滾迷都愛比的「惡魔之角」手勢，這個手勢是把大拇指、中指、無名指收起，只舉起食指和小拇指，意思是繼續搖滾下去。

陳其邁今晚10點透過臉書表示，讓演唱會的自由不受任何限制，他上任後，立即恢復先前停辦的大港開唱。「沉浸在港邊美好樂音和音樂祭氛圍，心情親像春天的風在吹!」

陳其邁說，明天還有一天，歡迎全台聽團好朋友，到高雄聽自己喜歡的音樂；也歡迎蔡英文總統卸任後，有時間可以常常來。

高雄市長陳其邁（右二）陪同蔡英文總統（左二），參加第15屆「大港開唱」。（圖擷自陳其邁臉書）

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