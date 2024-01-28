小草去哪了？ 柯文哲南部感恩見面會 原預估8千人只來1千

幾名年幼的小草，上台高唱柯文哲競選歌曲「穩穩地走」。（記者葛祐豪攝）

2024/01/28 17:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席柯文哲選後第3場感恩見面會，今天下午在高雄中正公園舉辦南部小草感恩見面會，以音樂會形式登場，民眾黨高雄市黨部原先預估，這場感恩會至少8千人參加，但今天現場頂多千人。

感恩見面會由昔日挺韓直播主的陳清茂、台北市議員林珍羽主持，柯文哲致詞時一開始就點出，「傳統媒體全面被封殺情況下，要如何突圍？」打開每一台電視台都在講你壞話，明明選完了，昨晚忍不住看哪一台在罵他，結果每一台都在罵 ，他覺得很奇怪，是發生什麼事？台下小草則高呼「太離譜了!」

其次，柯文哲也思考如何把支持者有效的組織起來，他認為平常要有活動，而非選舉才把人叫來，這是要思考與克服的問題。他也提到1112凱道人潮，從空照圖看下去，是2014太陽花學運後這10年，最大規模的一場公民運動，沒有雙主菜、遊覽車，是大家自動自發來的。

柯文哲說，未來要重新建構組織，不管選縣市長、議員、鄉鎮代表，從現在開始要展開海選計畫，用比較長時間訓練。

他強調，這次選舉也證明一件事情，總統不需要準備20億才能選，這次競選帳戶，超過50萬的只有11筆，絕大多數都是小額捐款，這可以改變台灣的政治文化。柯文哲最後也提到「55計畫」繼續執行，每天跟長輩談話5分鐘、1個禮拜5天。

主持人陳清茂問柯，未來對雲嘉南有何規劃？柯回說，台灣長期重北輕南，產業能起來，才有年輕人，應想辦法在每個地方建立可以發展的產業，未來他會騎腳踏車到各縣市走走，培養人才。

感恩會並安排幾名年幼的小草，上台高唱柯文哲競選歌曲「穩穩地走」，炒熱現場氣氛。不過，民眾黨高雄市黨部原先預估，這場感恩會將有至少8千人參加，但據記者現場觀察，現場頂多1千人。

柯文哲在高雄中正公園舉辦南部小草感恩見面會，約近千人參加。（記者葛祐豪攝）

吳欣盈（右）為支持者簽名。（記者葛祐豪攝）

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