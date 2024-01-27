一次2隻療癒加倍！黃色小鴨睽違10年重磅回歸高雄愛河灣

2隻小鴨緩緩「游」進愛河灣，現場民眾直呼「卡哇伊」。（記者李惠洲攝）

2024/01/27 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違10年，超萌黃色小鴨今天（27日）重磅回歸愛河灣，2 隻小鴨療癒加倍，高雄市長陳其邁特別搭乘遊艇，帶領2隻小鴨緩緩「游」進愛河灣，現場民眾直呼「卡哇伊」，實在太可愛了!創作黃色小鴨的荷蘭藝術家霍夫曼則強調:「2隻小鴨代表雙倍幸運!」

2013年9月，高雄光榮碼頭迎來療癒系黃色小鴨（Rubber Duck），席捲全台。睽違10年，高市府再次邀請創作小鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）與小鴨重返愛河灣，而且一次來2隻，並將高雄港第16-18號碼頭打造為大人小孩都喜愛的「冬日遊樂園」。

今天高雄出大太陽，迎接黃色小鴨的典禮在高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場舉行，也一併為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」揭開序幕，展期同樣是1月27日至2月25日。

上午10點半，2隻黃色小鴨出現在愛河灣遠處，引起民眾騷動；上午10點40分汽笛聲響，在高雄市長陳其邁搭乘遊艇帶領下，2隻小鴨由工作船拖曳，緩緩「游」進愛河灣，現場圍觀民眾擠滿愛河灣沿岸，目睹相隔10年的歷史性一刻。

兩隻黃色小鴨游進愛河灣後，1隻停在高雄流行音樂中心的主體「音浪塔」旁，另1隻則靠近高流中心珊瑚礁群。

高雄市長陳其邁致詞時說，10年後，高雄變得很不一樣，變化很快，他也把自己10年前照片PO上網，只有瘦了一點，其他都沒什麼改變。高雄城市正在改變，也一直蛻變。

陳其邁說，黃色小鴨創作人霍夫曼也很驚豔高雄的進步，霍夫曼2001年開始帶黃色小鴨巡迴世界，他也感謝霍夫曼將2隻療癒的黃色小鴨，10年後重返高雄，未來10年高雄會持續進步，「歡迎大家冬天來高雄，保證有溫暖陽光，還有非常療癒的黃色小鴨陪大家過新年」。

霍夫曼表示，黃色小鴨10年後再次回到高雄，舊地重遊，他對於高雄城市的進步與創新感到非常驚豔。他強調，今天2隻小鴨來高雄，他覺得經過疫情，無論發生再多困難，大家還是要同心協力在一起，「2隻小鴨代表雙倍幸運!」

除了黃色小鴨，高市府也與台灣港務公司合作，將新開放的16-18號碼頭，打造為療癒的大型氣模藝術品展場，以及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施的碼頭樂園，除餐飲市集外，所有設施及表演通通免費。

高雄市長陳其邁特別搭乘遊艇，帶領小鴨緩緩「游」進愛河灣。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨重返高雄，吸引許多民眾圍觀。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨停在高雄流行音樂中心旁。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨創作人霍夫曼與高雄市長陳其邁。（記者李惠洲攝）

睽違10年，超萌黃色小鴨今天（27日）重磅回歸愛河灣。（民眾提供）

超萌黃色小鴨今天（27日）重磅回歸愛河灣。（民眾提供）

睽違10年，超萌黃色小鴨今天（27日）重磅回歸愛河灣，2隻小鴨療癒加倍。（民眾提供）

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