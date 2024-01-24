小鴨外衣「雄棧1號」電動渡輪啟用 航行鼓山、旗津「靜悄悄」

黃色小鴨外衣的雄棧1號電動渡輪今天啟用，將航行於鼓山與旗津間的航線。（記者李惠洲攝）

2024/01/24 12:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄往返鼓山與旗津間的渡輪，今天（24日）有全新的「雄棧1號」綠能電動渡輪加入航線，由台船公司協助打造，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛機車，搭配黃色小鴨外裝，由於使用電力驅動，因低噪音、低震動、零污染，航行時幾乎「靜悄悄」。

「雄棧1號」今早在鼓山魚市場候船室外廣場舉行啟用典禮，由高雄市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆、輪船公司董事長黃淑美以「雄棧1號」模型船遞交象徵性完成交船儀式後，進行揭牌、擲瓶祈福後正式用。

市長陳其邁表示，台船公司過去都打造上百億的遊艇、潛水艇，這次不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，讓旗津、鼓山間往來的民眾可享受優質渡輪服務，也呼應市府積極推動2050淨零排放目標，市府將持續進行渡輪電動化，以低噪音、低震動、零污染的海上綠能交通友善海洋，活化高雄港區，讓高雄市民及觀光客感受到高雄港市之美。

陳其邁說，高雄的愛河灣或旗津渡輪，都是其他六都沒有的，今年過年時將有黃色小鴨的活動，勢必會吸引非常多人潮，除了到棧二庫、愛河灣之外，也會有很多配合期間的觀光促銷，我們也希望持續來打造高雄成為一個魅力城市。

高雄市交通局副局長劉建邦指出，配合市府綠能推動，這次的新建電力驅動渡輪計畫是由環境部補助及高市府出資各8000萬元，共1.6億元打造2艘49噸和1艘99噸電動渡輪，今天啟用的「雄棧1號」是49噸，今年底還有2艘會交船，其特點是零污染、低噪音，將服務於旗津及鼓山間的航線，高雄市輪船公司目前共有9艘渡輪，其中4艘是電動渡輪，包括旗福1、2號、快樂輪和雄棧1號。

輪船公司董事長黃淑美說，「雄棧1號」的命名，代表未來這艘船要帶大家從海上看最美的高雄，除新船亮相外，配合1月27日至2月25日的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂」主題，首航就以最可愛、吸睛的黃色小鴨為做為新船的外衣，也歡迎民眾一起伴著海風徜徉在旗津-鼓山航線中，欣賞沿途港灣美景。

黃色小鴨外衣的雄棧1號電動渡輪今天啟用，將航行於鼓山與旗津間的航線。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨外衣的雄棧1號電動渡輪今天啟用，將航行於鼓山與旗津間的航線。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁（中）、台船公司董事長鄭文隆（左）、輪船公司董事長黃淑美（右）以「雄棧1號」模型船遞交，象徵性完成交船儀式。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁與里長們一同搭乘首航的雄棧1號渡輪。（記者李惠洲攝）

「雄棧1號」1樓座位區。（記者李惠洲攝）

「雄棧1號」可乘載23輪機車。（記者李惠洲攝）

「雄棧1號」2樓為開放式空間，全艘可搭載85名乘客。（記者李惠洲攝）

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