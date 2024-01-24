前空軍防砲參謀長辛澎生涉共諜案 更2審又逆轉改判有罪

退役上校參謀長辛澎生被控共諜案，高雄高分院更2審又逆轉改判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/01/24 09:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生涉嫌共諜案，被地院依違反國安法判刑半年，但高雄高分院上訴和更1審均改判無罪，上午更2審宣判，又逆轉改判辛6月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

檢方指出，1998年11月間，被告辛澎生經友人安排下，前往韓國、印尼等地旅遊期間，與中共總政治部聯絡部人員趙明（化名）會面，並接受免費旅遊食宿等招待。後來，辛得知趙有意認識軍中高階將官，於是主動邀時任空軍防空砲兵第953旅上校旅謝嘉康（處分不起訴）共赴泰國普吉島旅遊，與趙等人見面。

隔年7月，上海世界博覽會開幕，辛的民間女友人楊昀庭在趙安排下，帶著辛、謝（謝因具有現役軍人身分未能成行，計有其配偶、父母及子女2人）家人到上海遊玩，並由對岸免費招待。

後來，辛、謝等家人，又前往馬來西亞旅遊，均由中方人員出面接待，但謝妻回國後，認為經常出國與趙等會面似有不妥，日後就不再受邀出國。

橋頭地院依發展組織未遂罪，判處辛和楊女各有期徒刑6月，可易科罰金。檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院上訴庭重新勘驗當初檢調筆錄、錄音機及譯文，發現辛和同案的楊女都沒有坦承接受招待出國，也在筆錄中清楚表達不知趙明的身分，此部分與調查局筆錄有很大出入，謝出國旅遊，並非辛主動邀約，即便受招待也不等於發展組織，改判無罪。

檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審仍然判無罪後又被撤銷，上午更2審宣判，判處辛和楊女各有期徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日。

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