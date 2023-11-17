高雄5校樂儀隊密集排練迎接「橘色惡魔」 隊員：有點緊張、盼別掉槍

高雄高中儀隊首度有女隊員加入演出。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/17 09:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」12月二度訪台，首站將於12/10在高雄時代大道登場，當天高雄推出5所高中職樂儀隊同場演出，高雄市政府今曝光5隊密集排練場景，希望以最完美演出迎接訪客。

市府說明，5所高中職樂儀隊包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊，及中正預校樂旗隊，其中高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊皆擁有豐富演出經驗，今年10月也曾與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」進行音樂交流。

參與表演的高雄學生都非常期待難得的音樂交流互動機會，雄商樂旗隊黃同學表示:「因為橘高校在許多表演細節及觀眾互動上都十分細膩，在平常練習時也會加強自己的肢體展現」；雄中儀隊王同學則笑稱有點緊張：「希望表演的時候不要掉槍、不要忘記動作！」

高雄各校學生不僅在課後把握時間加緊排練，也自發練習簡單日文問候語，期待日本學生來台時，以最自信的笑容拉近彼此的距離。

市府則表示，藉由橘色惡魔來訪高雄表演的難得機會，邀請高雄5所學校學生共同參與音樂交流，藉由安排台日6校學生的互動，進一步深化台日青年世代的情誼。

高雄女中樂儀隊緊鑼密鼓排演。（記者王榮祥翻攝）

高雄高商樂旗隊排練展現吹奏默契。（記者王榮祥翻攝）

樹德家商啦啦隊擁有豐富演出經驗。（記者王榮祥翻攝）

中正預校樂旗隊98名學生大陣仗加入演出。（記者王榮祥翻攝）

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