中山大學USR計畫聯手薪傳書店 為弱勢生免費課輔

中山大學攜手薪傳二手書店成立「薪傳高雄分部」，透過USR計畫招募大學生為弱勢生進行一對一課後輔導。（中山大學提供）

2023/09/14 20:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕為打破弱勢家庭世代複製，國立中山大學攜手嘉義民雄薪傳二手書店，今（14日）舉行「薪傳高雄分部揭牌典禮」，招募大學生免費輔導清寒與低成就學生課業，透過一對一免費補救教學，期能翻轉更多弱勢孩子的命運。

中華薪傳智庫協會在嘉義設有民雄總部與水上、大林、義竹3個分部，今年啟動跨縣市課輔家教班計畫，與中山大學合作，成立「薪傳智庫高雄分部」，為高雄的弱勢孩童進行免費一對一課業輔導。

民雄薪傳總部館長黃金山表示，本次與中山大學管院USR（大學社會責任）計畫、建興農業科技公司合作，招募中山大學學生作為課輔師資，由學校維持課輔師資人數充足；另由建興農業科技公司整合高雄市的在地資源，負責分部的募資、維護與營運管理。

中山大學副校長蔡秀芬指出，社會議題關懷是學校USR計畫的推動主軸之一，薪傳高雄分部的設立，讓中山學生有機會投入師資行列，在親身輔導弱勢家庭學童課業的過程中，培養學生主動關懷弱勢與社區的能力，建立自信、同理與在地認同感，成為孩童生命轉角的重要導師。

課輔班將於9月中旬開課，學生來自苓雅國中、獅甲國中、興仁國中、龍華國中、苓洲國小、四維國小、瑞興國小等校，第1梯次已有16名學生報名並陸續增加中。每週一至週五放學後，由家長接送上課，家教科目以國中小國、英、數，以及國中理、化為主，並提供師生免費晚餐。

中山大學管院USR計畫主持人郭瑞坤強調，本計畫透過中山大學服務學習課程「弱勢孩童的標靶教學」，提供高雄分部穩定充足的義務課輔師資，課程一開放選課，60名額立即額滿，開學第1周更超過80名學生聆聽課程說明會，甚至多達148名學生等待選課機會，顯示中山學生渴望擔任師資、積極參與的意願。

建興農業科技執行長胡心瑀說，建興常年投入在地公益及單親就業資源，而教育更是改變未來的關鍵，薪傳高雄分部將延續黃館長的使命，為在地的孩子提供所需的支持，不僅是情感關懷，更是能提升孩童的自信心、發掘潛力與儲備追逐夢想的知識量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法