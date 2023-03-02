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    首頁　>　高雄市

    菲籍女移工逃13年遇盤查竟想行賄 警一句話讓她心碎

    逃逸失聯13年菲籍女移工與男友到高雄旗津欣賞夜景，遇員警盤查，竟企圖行賄，向員警說「Give you money，Sir」，警方回「No！」悍然拒絕。（民眾提供）

    逃逸失聯13年菲籍女移工與男友到高雄旗津欣賞夜景，遇員警盤查，竟企圖行賄，向員警說「Give you money，Sir」，警方回「No！」悍然拒絕。（民眾提供）

    2023/03/02 08:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕一名菲律賓籍女子13年前以申請看護工名義來台，不料竟未前去指定的台北市工作地點，居留證逾期失效時也未申請延期，違法滯留台灣四處打零工長達13年，她和男友到高雄旗津欣賞夜景，遇旗津所員警盤查，竟企圖行賄，向員警說「Give you money，Sir」，警方嚴正回答「No！」

    鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於前晚間巡邏，經過旗津區中洲三路時，見一輛微型電動二輪車見警後，突然轉進暗巷，員警隨後趨前盤查，發現是一對菲律賓籍情侶，女子莉汪娜（譯音，48歲）遲不願表明身分，警方查出她竟是逃逸失聯的移工，男子則持有合法居留證。

    莉汪娜對員警詢問有無居留證時支吾其詞，員警詳查後，發現女子竟是入境13年的菲律賓籍逃逸移工，護照早在2009年就已逾期，菲籍女除了苦苦哀求外，竟說出「Give you money，Sir」，想行賄求員警不要抓她，立即遭員警說「No」悍然拒絕。

    莉汪娜表示自己為了留在台灣工作賺錢，才會逃逸滯留高雄地區，躲在小港、鳳山及林園一帶工作，她在台灣交了一位同鄉男友，2人利用假期到旗津欣賞夜景，卻因見到員警巡邏，立即轉進暗巷試圖規避盤查，仍被警方發現攔住。

    警方調查菲籍女子於13年前，以看護工名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，當晚與同為菲律賓籍、合法居留的男友來到旗津欣賞夜景，沒想到男友心虛的動作，讓她躲了13年的身分曝光，警方詢問後，移請移民署高雄專勤隊收容，擇期遣送出境。

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