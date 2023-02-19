競爭激烈！高雄市2里今重選里長 投票率都超過45％

高雄市小港區港明里與燕巢區南燕里里長今天重行選舉。圖為南燕里投票情形。（記者葛祐豪翻攝）

2023/02/19 19:26

首次上稿 18:07

更新時間 19:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市小港區港明里與燕巢區南燕里因為里長當選人在就職前去世，今天（19日）重行選舉，由於競爭激烈，兩里的投票率均超過45％。傍晚開票結果，港明里由李紘毅以545票當選；南燕里由繼承父親遺志參選的龔映羽以916票當選。

高雄市選委會表示，小港區港明里長當選人李文正，於去年11月28日逝世；燕巢區南燕里長當選人龔榮源，於去年12月19日逝世；依選罷法規定，當選人於就職前死亡，里長應自死亡之日起3個月內完成重行選舉投票。

高雄市選委會今天（19日）舉行兩里里長投票，投票時間自上午8時至下午4時，投票截止後立即開票，於下午5時3分順利完成開票統計。

開票統計結果，小港區港明里候選人得票數為：1號徐浩恆218票、2號陳源泉47票、3號鄧春山76票、4號李浤群297票、5號李紘毅545票、6號陳居財123票。投票率為45.8％。

燕巢區南燕里候選人得票數為：1號王建順150票、2號高慈剛726票、3號龔映羽916票。投票率為48.38％。

高雄市選委會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法於2月24日公告當選人名單。

此外，鳳山區海光里長當選人鍾翠民，於軍醫院擔任護理師、屬國防部約僱人員，受限國防部約僱人員任用條例，當選後向市府提出不就職聲明書，民政局行文中央認定後，初步訂於3月11日舉行補選，已有吳梁月鳳、王廷祐、廖國誌、蘇麗如等4人登記參選。

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