高雄府前、青年公園滯洪池完工 累計18座全國第一

市府水利局打造府前滯洪池完工開放。（記者陳文嬋攝）

2022/10/11 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水利局打造府前、青年公園滯洪池完工開放，吸引白鷺鷥駐足覓食，還能聽到蛙鳴、鳥叫，成為民眾休閒好去處，累計已完成18座滯洪池，總滯洪量達387.6萬噸，保持領先全國第一。

鳳山行政中心周邊澄清路、府前路、青年路二段一帶地勢低漥，近年來氣候異常，強降雨頻傳，經常造成積淹水，影響周遭住戶道路交通及生命財產安全，忠義里長李朝清、忠孝里長蔡美雪爭取興建滯洪池。

水利局為解決淹水問題，投入大量人力，進行排水溝水路調查，以及雨水下水道巡檢清疏工作，透過排水路規劃、改善，降低積淹水發生，更爭取營建署經費，利用現有鳳山行政中心綠地及青年公園，打造府前、青年公園滯洪池。

水利局表示，總工程經費2818萬元，由營建署補助78%，以及市府自籌22%，滯洪池面積0.95公頃，可滯洪量1萬噸，提升區域防洪能力，並設有步道、座椅，開放民眾休憩、散步。

值得一提的是，近來因降雨儲水，讓生態更加豐富，吸引白鷺鷥駐足覓食，傍晚還可聽見蛙鳴、鳥叫，成為休閒好去處，兼顧滯洪與生態。

水利局表示，高雄已完成18座滯洪池，累計總滯洪面積141.43公頃，總滯洪量387.6萬噸，保持領先全國第一。

市府水利局打造府前滯洪池完工開放，吸引白鷺鷥駐足覓食，還能聽到蛙鳴、鳥叫，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

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