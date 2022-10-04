高雄輕軌「龍貓隧道」開通 高美館推陳昇、黃心健特展迎人潮

台灣最美捷運「龍貓隧道」明天試營運。（圖由高美館提供）

2022/10/04 17:56

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄輕軌C20-24站將在明天（5日）試營運通車，C21內惟藝術中心站（舊稱美術館東站）由百棵小葉攬仁組成美麗「龍貓隧道」，高雄市立美術館規劃陳昇「夢河」及黃心健元宇宙劇場展覽迎接國慶連假人潮。

高雄輕軌C20（台鐵美術館站）站至C24（愛河之心站）將試營運，全線營運路段合計將達17.1公里、31站，其中，高美館周邊軌道「以站就樹」，刻意北移穿過上百棵小葉攬仁，館內C21內惟藝術中心站設計成白色漣漪，呼應東側地景水流漣漪。

高雄市長陳其邁以「台灣最美麗的一條捷運」形容，強調2018年「前任市長」上任害怕美術館、大順路爭議，説停就停，延宕快2年「龍貓隧道」一度被停工、恢復動工過程如敗部復活、浴火重生。

專家建議每天清掃落果以策安全

不過，台灣森林城市協會理事長莊傑任説，輕軌行駛林蔭間可能破壞樹根，也擠壓到美術館園區人行道，至於落果也會影響行車安全，建議高捷公司再進行樹木風險評估。

莊傑任指出，需確保小葉欖仁樹幹根系不因震動受破壞，而每年夏末、入秋有4次季節落果，行車安全或有隱憂，建議每天清掃軌道維護安全。

高雄市立美術館表示，旅客下車後穿越停車場即可入館，週六（8日）起至12月4日推出台灣設計展平行展覽「夢河—陳昇X黃志偉X蕭言中三人展」，歡迎欣賞陳昇穿著「吊嘎背心」，攜手藝術家黃志偉及漫畫家蕭言中描繪男人夢，至於「X人稱—黃心健的元宇宙劇場」展至於明年（2023）年3月5日。

「夢河—陳昇╳黃志偉╳蕭言中三人展」迎接輕軌新站開通。（圖由高美館提供）

旅客下車後可進入高美館。（記者黃旭磊攝）

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