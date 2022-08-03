高雄+2214 週六捷運站開打幼兒、青少年疫苗

本週六下午在捷運美麗島站有青少年BNT疫苗社區接種站。（高雄市政府提供）

2022/08/03 17:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（3日）新增2214例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），盛行率19.49%，與全國盛行率19.79%已相當接近。為讓孩童在開學前進快完成疫苗接種，本週六在捷運三多商圈站接種2至5歲幼兒莫德納疫苗，捷運美麗島站可接種12至17歲青少年BNT疫苗。

8月6、13日連續2週六下午1點半至4點半，在捷運三多商圈站將有2至5歲幼兒莫德納疫苗社區站提供接種，現場也將安排氣球哥哥陪小朋友打疫苗，接種後贈送兒童牙刷1支；6日下午1點半至4點半在捷運美麗島站，則可接種青少年任一劑BNT疫苗，家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，若曾確診則建議間隔滿3個月後再行接種。衛生局亦提醒，50歲以上民眾已開放接種第4劑，為降低重症及死亡率，應把4劑打好打滿。

此外，明天為七夕情人節，衛生局亦提醒，針對特定族群對象，高雄市配合疾管署辦理「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可透過上網預訂、選擇鄰近7-ELEVEN或全家超商通路，或至衛生局（所）、合作藥局等實體服務點及自動服務機，支付200元費用後取得篩檢試劑，進行自我篩檢。

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高雄市今（3日）新增2214例本土確診個案。（高雄市政府提供）

65歲以上第4劑接種率為43.2%。（高雄市政府提供）

高雄市6個月至17歲疫苗接種率情形。（高雄市政府提供）

連續2週六下午，在捷運三多商圈站有2-5歲幼兒莫德納疫苗社區接種站。（高雄市政府提供）

愛滋血液篩檢試劑發放地點及預定方式。（高雄市政府提供）

愛滋血液篩檢試劑發放地點及預定方式。（高雄市政府提供）

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