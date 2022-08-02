為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    台積電高雄廠即將動工 藍綠隔空叫陣

    國民黨議員質疑，台積電迄今尚未與市府簽訂土地租約，為何替台積電「代宣布」動工?（記者葛祐豪攝）

    國民黨議員質疑，台積電迄今尚未與市府簽訂土地租約，為何替台積電「代宣布」動工?（記者葛祐豪攝）

    2022/08/02 10:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨表示，台積電高雄廠將於本月份動工，國民黨議員質疑，台積電迄今尚未與市府簽訂土地租約，為何替台積電「代宣布」動工?台灣基進議員參選人則呼籲國民黨不要消費台積電，反諷「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？

    台積電所在的高雄楠梓產業園區，將於8月7日動土，高雄市長陳其邁昨受訪時也說，台積電表定在這個月動工。

    對此，國民黨議員今天在市議會黨團召開記者會，議員陳美雅質疑，陳其邁為了選舉，為何要辦兩場動土典禮?希望陳其邁尊重台積電建廠規畫，不要「代宣布」給予不當政治壓力。

    議員李眉蓁說，台積電到目前為止，還沒向市政府簽訂土地租約，市府卻一再對外「代宣布」台積電動工時程，據她了解，癥結卡在中央管轄的科學園區，租金比楠梓產業園區（地方產業園區）便宜了1/3，加上設備進口稅金等，因此遲未簽約。

    議員陳麗娜、童燕珍指出，楠梓產業園區還有積水、土地二次汙染等問題，請問這樣的土地如何動工？如果台積電最後沒有在8月動工，失信於民這筆賬要算陳其邁還是台積電？

    另方面，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，今早也到市議會前舉行記者會，並準備了一隻賽馬，請國民黨把馬牽回去。

    李雨蓁指出，台積電將設廠的用地，在韓國瑜時代規劃為「賽馬場」，但甚至連賽馬場都毫無進度。如今台積電即將設廠，國民黨卻不斷用不實指控，污名化台積電設廠的美事，難道國民黨對韓國瑜時期的賽馬場仍念念不忘？

    楊佩樺則說，7月初時，陳麗娜和李眉蓁才質疑台積電高雄廠期程生變，但台積電已說過一切如期進行，高市府也立刻回應沒有拖延，昨天陳其邁也表示這個月即將動土，「全高雄甚至是全台灣，都在關注台積電高雄廠進度，國民黨想在這議題分一杯羹，只能唱衰高雄、消費台積電!」

    對此，高市府強調，並未「代宣布」台積電動工日期，8月7日是楠梓園區動土日期；另針對台積電目前尚未簽約，地方與中央正努力協助。

    台灣基進議員參選人呼籲國民黨不要消費台積電，反諷「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？ （記者葛祐豪攝）

    台灣基進議員參選人呼籲國民黨不要消費台積電，反諷「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？ （記者葛祐豪攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卓冠廷嗆新北防疫墊底 衛生局：不懂裝懂
    2022/08/01 15:59

    卓冠廷嗆新北防疫墊底 衛生局：不懂裝懂
    台積電高雄廠何時動工？陳其邁：這個月應會動工
    2022/08/01 13:03

    台積電高雄廠何時動工？陳其邁：這個月應會動工

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    先接恐嚇電話今帆布又被噴漆 議員參選人陳世軒：改變刻不容緩
    2022/07/31 16:45

    先接恐嚇電話今帆布又被噴漆 議員參選人陳世軒：改變刻不容緩
    搶曝光！9南市議員參選人 「市政肥皂箱」接受公民提問
    2022/07/30 17:22

    搶曝光！9南市議員參選人 「市政肥皂箱」接受公民提問

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播