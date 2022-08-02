台積電高雄廠即將動工 藍綠隔空叫陣

國民黨議員質疑，台積電迄今尚未與市府簽訂土地租約，為何替台積電「代宣布」動工?（記者葛祐豪攝）

2022/08/02 10:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨表示，台積電高雄廠將於本月份動工，國民黨議員質疑，台積電迄今尚未與市府簽訂土地租約，為何替台積電「代宣布」動工?台灣基進議員參選人則呼籲國民黨不要消費台積電，反諷「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？

台積電所在的高雄楠梓產業園區，將於8月7日動土，高雄市長陳其邁昨受訪時也說，台積電表定在這個月動工。

對此，國民黨議員今天在市議會黨團召開記者會，議員陳美雅質疑，陳其邁為了選舉，為何要辦兩場動土典禮?希望陳其邁尊重台積電建廠規畫，不要「代宣布」給予不當政治壓力。

議員李眉蓁說，台積電到目前為止，還沒向市政府簽訂土地租約，市府卻一再對外「代宣布」台積電動工時程，據她了解，癥結卡在中央管轄的科學園區，租金比楠梓產業園區（地方產業園區）便宜了1/3，加上設備進口稅金等，因此遲未簽約。

議員陳麗娜、童燕珍指出，楠梓產業園區還有積水、土地二次汙染等問題，請問這樣的土地如何動工？如果台積電最後沒有在8月動工，失信於民這筆賬要算陳其邁還是台積電？

另方面，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，今早也到市議會前舉行記者會，並準備了一隻賽馬，請國民黨把馬牽回去。

李雨蓁指出，台積電將設廠的用地，在韓國瑜時代規劃為「賽馬場」，但甚至連賽馬場都毫無進度。如今台積電即將設廠，國民黨卻不斷用不實指控，污名化台積電設廠的美事，難道國民黨對韓國瑜時期的賽馬場仍念念不忘？

楊佩樺則說，7月初時，陳麗娜和李眉蓁才質疑台積電高雄廠期程生變，但台積電已說過一切如期進行，高市府也立刻回應沒有拖延，昨天陳其邁也表示這個月即將動土，「全高雄甚至是全台灣，都在關注台積電高雄廠進度，國民黨想在這議題分一杯羹，只能唱衰高雄、消費台積電!」

對此，高市府強調，並未「代宣布」台積電動工日期，8月7日是楠梓園區動土日期；另針對台積電目前尚未簽約，地方與中央正努力協助。

台灣基進議員參選人呼籲國民黨不要消費台積電，反諷「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？ （記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法