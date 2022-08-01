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    挺石斑助弱勢 岡山魚市場捐230份給低收戶

    岡山魚市場挺石斑，舉辦「挺石斑、助弱勢」公益活動，以實際行動挺漁民、挺台灣石斑魚。（圖由高市海洋局提供）

    岡山魚市場挺石斑，舉辦「挺石斑、助弱勢」公益活動，以實際行動挺漁民、挺台灣石斑魚。（圖由高市海洋局提供）

    2022/08/01 20:05

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市岡山魚市場挺石斑，舉辦「挺石斑、助弱勢」公益活動，捐贈230份石斑魚給岡山地區低收入戶弱勢家庭，以實際行動挺漁民、挺台灣石斑魚。

    岡山魚市場1964年設立，為嘉義以南主要養殖魚類交易場所，也是高屏地區唯一的消費地魚市場，供貨商來自全台各地，交易的漁獲物從養殖、沿岸近海現撈魚貨、進口魚貨到冷凍魚貨都有，銷售市場包括台南、高雄、屏東地區，是全國養殖漁業最大宗交易平台。

    岡山魚市場原位於岡山省道、嘉新陸橋下，2020年3月搬遷至聖森路、嘉新東路交叉口，嶄新魚市場占地近2公頃，場域落實「魚貨不落地」，導入國際標準HACCP制度，提供消費民眾確保漁產品安全和衛生。

    為提升產業加值與升級，高雄市府今年與漁業署共同補助岡山魚市場內冷鏈設備及擴增冷凍庫設備2項計畫約1400萬元經費，強化產銷調節功能，並維持產地水產品冷鏈不斷鏈。

    有鑑於我國石斑魚輸中受阻，岡山魚市場捐贈230份石斑魚給岡山地區低收入戶弱勢家庭，由董事長蔡清國親自代表致贈，以實際行動挺漁民、挺台灣石斑魚，海洋局副局長黃登福和岡山區長陳振坤也到場共襄盛舉。

    岡山魚市場捐贈230份石斑魚給岡山地區低收入戶弱勢家庭。（圖由高市海洋局提供）

    岡山魚市場捐贈230份石斑魚給岡山地區低收入戶弱勢家庭。（圖由高市海洋局提供）

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