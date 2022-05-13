為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    待修5台冷氣機放店門口被偷 被害維修店家頭大：怎賠人家？

    待修5台冷氣在維修廠門前被偷。（記者蔡清華翻攝）

    待修5台冷氣在維修廠門前被偷。（記者蔡清華翻攝）

    2022/05/13 10:26

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市李姓男子具維護冷氣機專長，鎖定維修店家放置於門前之5台冷氣機，自備拖板車行竊搬運變賣，警方雖從回收場找到贓物，但需經法院判決才發還，被害維修廠怨嘆：怎賠人家？

    鳳山分局成功所5月8日接獲民眾報案稱放置在鳳山區瑞進路一帶店家前冷氣機室外機及窗型冷氣機共5台遭竊，損失約2萬5千元。警方過濾分析案發地點週邊監視器及密集查訪，鎖定31歲李姓男子涉有重嫌，在確認李男住處後，於11日前往鳳山區博愛路一帶將李男查緝到案。

    經查，李男擁有冷氣維護專長，對於冷氣機市場行情非常了解，因缺錢花用，自己騎乘機車到處尋找冷氣機維修店家放置於門前之冷氣機，再以自備的拖板車來搬運冷氣機，將冷氣機推到一旁放置後，搬上機車分5次載到資源回收場論斤變賣9000元均已花光，被依竊盜罪嫌函送法辦。

    被害維修廠相當苦惱，這5台冷氣機是客戶委託維修的機子，雖然從回收廠找到了，但已成了竊案的贓物罪證，無法立即返還，需經過法院判決才能發回，對客戶怎麼交代？怎賠人家？

    警方表示，由於資源回收場在收購這批舊機時，均依規定抄登賣方身分、資料，李男也具有冷氣維護專長，已善盡查證之責，相關刑責仍有待檢方釐清。

    竊嫌以機車分5次載運到回收場變賣。（記者蔡清華翻攝）

    竊嫌以機車分5次載運到回收場變賣。（記者蔡清華翻攝）

    警方逮捕有冷氣維護專長的李嫌到案。（讀者提供）

    警方逮捕有冷氣維護專長的李嫌到案。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    釣線加黏鼠板「降落」！ 苗栗男賊偷宮廟香油錢被判刑
    2022/05/12 09:26

    釣線加黏鼠板「降落」！ 苗栗男賊偷宮廟香油錢被判刑
    女賊夜市偷衣藏包落跑 攤商聯手抓人送辦
    2022/05/12 08:29

    女賊夜市偷衣藏包落跑 攤商聯手抓人送辦

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    偷車賊遭查獲心虛想丟包毒品 警眼尖抓包上銬扭送法辦
    2022/05/11 23:08

    偷車賊遭查獲心虛想丟包毒品 警眼尖抓包上銬扭送法辦
    太喜歡公仔竟撬開夾娃娃機行竊 男大生違法行為全都錄
    2022/05/11 17:22

    太喜歡公仔竟撬開夾娃娃機行竊 男大生違法行為全都錄

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播