待修5台冷氣機放店門口被偷 被害維修店家頭大：怎賠人家？

待修5台冷氣在維修廠門前被偷。（記者蔡清華翻攝）

2022/05/13 10:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市李姓男子具維護冷氣機專長，鎖定維修店家放置於門前之5台冷氣機，自備拖板車行竊搬運變賣，警方雖從回收場找到贓物，但需經法院判決才發還，被害維修廠怨嘆：怎賠人家？

鳳山分局成功所5月8日接獲民眾報案稱放置在鳳山區瑞進路一帶店家前冷氣機室外機及窗型冷氣機共5台遭竊，損失約2萬5千元。警方過濾分析案發地點週邊監視器及密集查訪，鎖定31歲李姓男子涉有重嫌，在確認李男住處後，於11日前往鳳山區博愛路一帶將李男查緝到案。

經查，李男擁有冷氣維護專長，對於冷氣機市場行情非常了解，因缺錢花用，自己騎乘機車到處尋找冷氣機維修店家放置於門前之冷氣機，再以自備的拖板車來搬運冷氣機，將冷氣機推到一旁放置後，搬上機車分5次載到資源回收場論斤變賣9000元均已花光，被依竊盜罪嫌函送法辦。

被害維修廠相當苦惱，這5台冷氣機是客戶委託維修的機子，雖然從回收廠找到了，但已成了竊案的贓物罪證，無法立即返還，需經過法院判決才能發回，對客戶怎麼交代？怎賠人家？

警方表示，由於資源回收場在收購這批舊機時，均依規定抄登賣方身分、資料，李男也具有冷氣維護專長，已善盡查證之責，相關刑責仍有待檢方釐清。

竊嫌以機車分5次載運到回收場變賣。（記者蔡清華翻攝）

警方逮捕有冷氣維護專長的李嫌到案。（讀者提供）

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