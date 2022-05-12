環團抗議污染擴張 高市環保局：嚴格要求中油台電污染減量

環保團體今抗議中油將設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工廠、台電大林電廠將擴建燃氣機組，質疑污染擴張危害地方。（環團提供）

2022/05/12 19:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保團體今抗議中油將設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工廠、台電大林電廠將擴建燃氣機組，質疑污染擴張危害地方；環保局強調嚴格要求中油及台電做到污染減量，搭配電力業再加嚴標準等措施，市府加強工廠稽查強度，多管齊下改善空氣品質。

環保局說，中油大林廠將新設真空蒸餾及溶劑脫瀝青裝置，可生產0.1％低硫燃油等，有助於降低移動污染源硫氧化物排放，新設製程雖年增排放量99.04噸，但現有製程更新設備後，年減排放量119.45噸，整體製程年減排放量20多噸。

此外，環團不滿台電大林電廠擴建燃氣機組，環保局說，台電大林廠5號燃氣機組因未達高雄市電力業再加嚴標準將於今年停役，6號機已完成設備更新，將於新建2座燃氣機組上線後降載，整體總氮氧化物年排放量將從3287噸降至2501噸。

環保局說，新建燃氣機組反應速度快、升降載時間短特性，可有效補足太陽下山後電力尖峰缺口，提升電力供應穩定性，且每度電所排放CO2e為0.323公斤，遠低於國家電力排碳係數每度電0.502公斤CO2e，有助於降低電力排碳係數，對整體溫室氣體減量及能源政策均為正面效益。

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