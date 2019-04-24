舊機組延役銜接新機組 台電大林電廠更新改建計畫環評過關

2019-04-24 16:10

〔記者劉力仁／台北報導〕台電高雄大林電廠原有6部機組，1到4號機組已經陸續除役，目前5、6號燃氣機組運轉中，台電申請變更將既有5號機延長至民國111年底除役，待新機組營運之後再除役，今天通過環評審查。

大林火力發電廠位於高雄市小港區，為民國50年代為因應台灣長期經濟發展，用電量快速增加而興建之發電廠。台電表示，大林電廠舊1、2號燃煤機組，已於民國101年8月31日拆除，舊3、4號燃油機組，已於民國106年11月3日除役，5號機於民國64年10月16日商轉，至今已經運轉將近44年。

台電推動機組汰舊換新，新一號機於107年2月13日取得電業執照，新2號機預定於108年6月30日取得電業執照，台電規劃新2號機商轉之後，舊有5號機組除役。

台電承諾，舊有5號機組延役之後，將加嚴氮氧化物排放濃度承諾值，以期能有效抵減5號機氮氧化物排放增量，6號機也將進行氮氧化物改善工程，抵減5號機氮氧化物排放增量，並規劃碳捕捉利用及封存技術，進行溫室氣體減量。

環評委員擔心5號機組延役之後，使用時間將超過45年，恐有安全疑慮，台電解釋將強化鍋爐管線維護及檢測、天然氣管路洩漏風險管控等，將風險降至最低。環評大會最後決議通過環評，但台電應該敘明溫室氣體減量成果之確認程序、事故發生之後之後果管理作為。

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