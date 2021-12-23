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    流浪貓疑遭打斷下巴無法進食 高中生、動物救援小組接力營救

    高雄流浪貓疑遭打斷下巴，無法進食。（台灣動物緊急救援小組提供）

    高雄流浪貓疑遭打斷下巴，無法進食。（台灣動物緊急救援小組提供）

    2021/12/23 08:40

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組今表示，接獲高市新莊高中好心學生通報，於美濃獅山水圳一帶發現1隻流浪貓「小胖」下顎骨疑遭人打斷，嘴巴歪斜狂流口水，無法進食。小組營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救，目前加護治療中，尚未脫險；由於該地流浪貓已非第一次受害，呼籲虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》行為，呼籲民眾尊重生命。

    小組是接獲高雄新莊高中二年級好心學生通報，他長期在美濃獅山水圳老家附近餵養流浪貓，有1隻「小胖」近日不吃不喝，且嘴巴歪斜狂流口水；救援人員本以為貓咪是誤食骨頭或異物卡在口腔，沒想到將牠營救至動物醫院檢查後，赫然發現「小胖」下顎骨斷裂，骨折斷端傷口流膿潰爛，感染嚴重。

    小組醫療團隊昨安排「小胖」接受骨螺釘下顎復位手術，雖然過程順利，但傷口後續照護不易，目前仍在動物醫院，接受加護治療，尚未脫險；初估完全康復至少需1至2個月時間。

    小組醫療團隊獸醫師趙士雄指出，要造成貓咪的下顎骨斷裂需要非常大的外力，一般可能導因於車禍或人為傷害，但車禍除了骨折之外，通常身上也會伴隨其他外傷，或應有與地面磨擦撞擊的痕跡等，研判「小胖」遭人惡意打斷下巴的可能性極高。

    此外，通報救援的學生也說，當地的貓咪已非第一次遭人傷害，令他相當憤怒與遺憾；小組發言人倪京台說，虐待動物只要短短幾秒鐘，救援1隻傷病動物卻要花費無數人力、時間、金錢，都不見得救得活；他呼籲民眾尊重生命，「不喜歡也不要傷害牠們」。

    高雄流浪貓疑遭打斷下巴，無法進食。（台灣動物緊急救援小組提供）

    高雄流浪貓疑遭打斷下巴，無法進食。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣動物緊急救援小組營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）

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